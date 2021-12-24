«Дело Буратино»: в Москве судят полицейского после гибели бездомного в отделении УВД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На этой неделе Второй кассационный суд Москвы оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о законности увольнения старшего лейтенанта полиции Василия Чередниченко. Теперь уже бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности, из-за которых в ноябре 2019 года в столичном УВД скончался задержанный. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил заседание суда и поговорил с адвокатом экс-полицейского.

Смерть бомжа в московском УВД

В ноябре 2019 года в отделение УВД по ЦАО доставили подозреваемого в краже бетономешалки. Им оказался гражданин одной из стран Средней Азии по фамилии Салехов. Мужчина не имел работы и определенного места жительства.

В камере для предварительно задержанных Салехов вел себя агрессивно. Он стучал по решетке, ругался и даже сломал скамейку. Из-за подобного поведения один из дежурных — Василий Чередниченко — надел одну пару наручников ему на руки и еще одной парой приковал ногу задержанного к решетке, таким образом ограничив его в движении. При этом Салехов оказался сидящим на холодном бетонном полу.

Ранним утром 23 ноября Салехова обнаружили в бессознательном состоянии. Приехавшая в отделение полиции скорая помощь зафиксировала смерть мужчины.

Труп погибшего оказался невостребованным.

Через неделю после смерти задержанного Чередниченко уволили из органов внутренних дел в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. В том же месяце он подал иск о восстановлении на службе. А в феврале 2020 года в отношении уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Превышение должностных полномочий».

Тень на всю службу

В настоящее время экс-полицейский Чередниченко пытается оспорить решение суда по трудовому иску (восстановление по службе) и отстоять свою невиновность в разбирательстве по уголовному делу о смерти задержанного.

Примечательно, что в 2020 году он провел в СИЗО почти полгода. После этого суд перевел его на некоторое время под домашний арест, а затем вновь смягчил меру пресечения, сменив ее на ограничение некоторых действий.

По версии следствия, Чередниченко пытался утихомирить Салехова и вышел за рамки дозволенного правоохранительной практикой. Он использовал два комплекта наручников и сковал задержанного таким образом, что тот «находился в унизительном положении» (эта формулировка звучала на суде — прим. «ВМ») и лежал на холодном бетонном полу. Все это привело к тому, что мужчина скончался.

Судебное разбирательство по трудовому иску завершилось в апреле 2021 года. В своем иске к УВД по ЦАО Чередниченко просил, чтобы его восстановили на службе, а также компенсировали моральный ущерб и выплатили заработную плату за время, прошедшее с момента увольнения. Суд отказал бывшему сотруднику МВД в удовлетворении исковых требований. На решение суда повлиял тот факт, что рассмотрение уголовного дела еще не завершено.

При этом Чередниченко в настоящее время пытается оспорить решение суда. Суды апелляционной и кассационной инстанции оставили первоначальное решение в силе. На заседании 23 декабря 2021 года представители УВД по ЦАО заявили, что ведомство провело «служебную проверку в установленный законом срок» и по ее результатам было сделано дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

— Чередниченко вел себя агрессивно. Он толкал назад в камеру скованного человека. Его поведение не вписывается в само понятие правоохранительной деятельности, — сказал представитель УВД на заседании во Втором кассационном суде Москвы.

Комментируя данное дело, член общественного совета при ГУ МВД по Москве Юрий Шаркович сказал «ВМ», что Чередниченко совершил грубое нарушение на службе. По его мнению, таким людям «не место в рядах московской полиции».

— Важно понимать, что непрофессиональные действия одного человека в форме бросают тень на всю службу. Хорошо, что решение об увольнении по отрицательным мотивам принимается моментально, — подчеркнул Шаркович.

Дело «Буратино»

В разговоре с корреспондентом «ВМ» адвокат экс-полицейского Владимир Нахратов заявил, что из его подзащитного «сделали козла отпущения». Салехов якобы страдал алкоголизмом и умер от внезапной остановки сердца из-за синдрома отмены.

Он также подчеркнул, что Чередниченко занимал низшую должность «дежурного по разводу задержанных». В тот день, когда умер Салехов, старшим по смене был не он, а полицейский по фамилии Лапшин (впоследствии его также уволили — прим. «ВМ»).

По мнению адвоката, ответственность за случившееся лежит на старшем по смене и на руководстве УВД.

Действия своего подзащитного адвокат оценивает как «адекватные».

По его словам, Салехов вел себя агрессивно. Задержанный стучал по дверям камеры, ругался, выломал доску с гвоздями, а также несколько раз пытался сбежать, когда его выводили в туалет. После одной из таких попыток Чередниченко показал Салехову жест, который ему позже стали инкриминировать.

— После очередной попытки побега Чередниченко водворил задержанного в камеру. Тот начал ругаться, полицейский показал ему жест Буратино. На основании этого жеста (эпизод попал на камеру видеонаблюдения — прим. «ВМ») начали выстраивать обвинение. Поэтому это дело стало называться «Делом Буратино», — рассказал собеседник «ВМ».

Рассмотрение уголовного дела длится уже почти два года. На данный момент оно еще не завершено. На ближайшем заседании, которое пройдет в Мещанском районном суде 28 декабря, планируется заслушать свидетелей обвинения.