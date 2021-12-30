Резко похудел и стали выпадать волосы: в Москве вновь отравили таллием полицейского

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В Москве бывший подполковник МВД стал жертвой отравления смертоносным ядом. Это уже второй случай отравления сотрудника полиции в городе за последнее время. Причем в обоих случаясь в качестве яда использовался таллий. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию по новому эпизоду отравления, а также вспомнила об аналогичном случае.

Отравления экс-подполковника МВД

В очередном случае отравления, как сообщает Telegram-канал Baza, пострадал бывший подполковник МВД Алексей Горбунов. Несколько лет назад мужчина уволился из полиции, чтобы заняться собственным бизнесом. Перед увольнением он занимал должность заместителя командира батальона ДПС в подмосковном Дмитрове.

В ноябре мужчина почувствовал себя плохо: он ощущал слабость, у него болел живот и онемели конечности. 19 ноября его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него полинейропатию (нарушение, которое характиризуется множественным поражением периферических нервов — прим. «ВМ»). Однако после обследования Горбунова отправили лечиться домой.

Спустя некоторое время после возвращения из больницы состояние экс-полицейского резко ухудшилось. Горбунов сильно похудел, у него выпадали волосы, координация движений была нарушена. В какой-то момент офицер полиции и вовсе стал терять память и перестал узнавать близких и отвечать на звонки. Мужчину вновь госпитализировали. Его жена осознав, что с ее мужем твориться что-то страшное, начала подозревать, что его отравили.

Женщина тайком срезала у мужа волосы и отправила их на анализ в лаборатории. Эксперты подтвердили опасения жены экс-полицейского. Выяснилось, что в его волоса содержится ядовитое вещество — таллий. Причем предельно допустимый уровень этого вещества оказался превышен в 50 раз.

В настоящее время Горбунов находится в НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое.

Вновь полицейский и таллий

В конце ноября сообщалось о случае отравления, который крайне похож на историю экс-подполковника МВД Алексея Горбунова. Тогда пострадавшим оказался действующий полицейский и его жена, а в качестве яда вновь фигурировал таллий.

26 ноября из квартиры на улице Зацепа госпитализировали 30-летнюю женщину. До этого из-за плохого самочувствия она ходила по врачам почти месяц. Позже лабораторные исследования показали, что в организме женщины есть смертоносный яд — таллий.

Поначалу следователи связывали отравление москвички с деятельностью ее супруга, который работает в московской полиции. Однако в деле появилась новая версия. По данным РЕН ТВ, к преступлению могла быть причастна родная сестра пострадавшей.

Все дело в том, что обе женщины жили вместе со своими мужьями в одной коммунальной квартире на улице Зацепа. Две семьи продолжительное время конфликтовали из-за жилищного спора. А после медицинского обследования мужа госпитализированной москвички в его организме также обнаружили таллий.

Примечательно, что попавшие под подозрение родственники утверждают, что об отравлении потерпевших им ничего неизвестно. По словам подозреваемых, пострадавшие супруги уехали в отпуск две недели назад. В действительности потерпевшие остались в Москве, но жили в другой квартире.

Два случая отравления полицейских действительно подозрительно похожи.

СПРАВКА «ВМ»

Таллий — химический элемент, который относится к группе металлов. Этот элемент является сильнодействующим ядом для человека. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом.