Люди выпрыгивали из окон: что известно о пожаре в военном НИИ в Твери

Фото: vk/tverreg

В пятницу, 22 апреля, правительство Тверской области подтвердило ликвидацию пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Днем ранее, 21 апреля, в здании НИИ произошел пожар. Возгорание, начавшееся с кабинета на втором этаже, быстро распространилось по огромной площади. По данным СМИ, огонь распространялся быстро из-за деревянных перекрытий и внутренней обшивки из пластика. Согласно информации экстренных служб, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 24 — пострадали. Ранее сообщалось о 27 пострадавших и шести погибших. «Вечерняя Москва» собрала самую актуальную информацию о случившемся.

Думали, что потушат сами

В 11:08 ГУ МЧС по Тверской области получило информацию о возгорании в здании по адресу город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 32. Пожар начался в кабинете на втором этаже административного корпуса Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны Министерства обороны Российской Федерации. Примечательно, что сотрудники ЦНИИ не сразу вызвали пожарных, полагая, что смогут справиться с возгоранием самостоятельно. О пожаре в экстренных службах узнали лишь спустя полтора часа после его начала.

Огонь быстро распространился по помещениям, поскольку внутри находилось множество деревянных перекрытий. Более того, стены ЦНИИ были обшиты пластиковыми панелями, что также ускорило распространение огня.

Сначала заявляли, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, однако остановить огонь удалось после того, как он распространился по площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/112

Из-за высокой температуры обрушилась кровля здания. Чтобы потушить пожар на такой огромной площади, спасатели привлекли вертолет. Открытое горение было ликвидировано лишь вечером 21 апреля, но полностью потушить пожар удалось только к 07:33 утра 22 апреля. Эту информацию подтвердило правительство Тверской области.

По итогам работы сотрудников МЧС были спасены 54 человека и 98 эвакуированы.

В тушении пожара принимали участие более 240 человек и 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Он совершил семь сбросов воды, сообщило правительство Тверской области.

Причиной пожара, как выяснилось, стал аварийный режим работы электросети — здание и проводка были старыми.

О пострадавших и последствиях

По обновленным данным, в результате происшествия погибли шесть человек и еще 24 человека пострадали. Ранее сообщалось о 27 пострадавших, шести погибших. Большинство пострадавших получили травмы дыхательных путей. Также были люди с переломами и ушибами — очевидцы сообщали, что в самом начале пожара люди в страхе ломали окна и выпрыгивали с высоты, не дожидаясь приезда экстренных служб.

Тем временем под завалами здания могут находиться до 15 человек, сообщается в Telegram-канале 112. Если информация подтвердится, то число погибших и раненых может резко возрасти.

На данный момент госпитализированы 13 человек, шесть из них находятся в реанимации. Еще 11 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, цитирует ТАСС медиков и сотрудников экстренных служб города.

— Губернатор Игорь Руденя поручил правительству региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время пожара, — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео

В свою очередь военная прокуратура Тверского гарнизона организовала проверку в связи с пожаром в ЦНИИ ВКО.

— Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в городе Твери. Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место происшествия выехал военный прокурор гарнизона, — говорится в сообщении ведомства.

Также в настоящее время по факту пожара в Центральном научно-исследовательском институте ВКС в Твери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Дело будут расследовать военные следователи.