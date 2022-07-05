Докажите вину: почему столкновение велосипедистов не приравнивается к ДТП

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Перед тем как сесть на велосипед или встать на самокат, необходимо напомнить себе о простых правилах безопасности и соблюдать некоторые условия: двигаться по нужному участку (в зависимости от транспорта), не лихачить и носить экипировку. Но что делать, если вы столкнулись с велосипедистом или роллером? Считается ли это аварией и кто будет возмещать ущерб — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Велосипедисты как пешеходы

По словам автоюриста Дмитрия Славнова, в первую очередь необходимо помнить о том, что в правилах дорожного движения прописаны специальные требования к велосипедистам — это глава 24 ПДД РФ. Так, лица до 14 лет имеют право передвигаться только по велодорожкам и тротуарам, а лица более зрелого возраста — по крайней правой полосе проезжей части.

При этом фактически они (люди на средствах индивидуальной мобильности — прим. «ВМ») приравниваются к пешеходам. Иными словами, если происходит столкновение двух велосипедистов — это то же самое, если столкнутся два гуляющих человека, поэтому ГИБДД при таких ситуациях не вызывают.

Однако, если есть повреждение транспорта, зафиксировать и взыскать с виновника ущерб возможно. По словам автоюриста, для этого нужно обратиться в полицию. Дежурный патруль зафиксирует все повреждения и составит справку. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса, виновник должен будет полностью возместить причиненный им вред.

— Если мы говорим про ушибы, ссадины или любой другой вред здоровью, то тут сложнее. Вам нужно будет доказать умысел виновника «ДТП», что один из велосипедистов или пешеходов специально толкнул или ударил вас. В этом случае ответственность будет зависеть от причиненных травм, — пояснил Славнов.

Также, по словам эксперта, если один из участников покидает место происшествия, то никакой ответственности он не понесет, поскольку водительского удостоверения или категории нет. Примечательно, что к пешеходам относятся также и те, кто едет на роликах или скейтборде.

Водитель на самокате

Совершенно иная ситуация складывается в случае ДТП с теми, кто использует электросамокаты.

— Электросамокатчики делятся на два вида: у которых самокат мощностью до четырех киловатт и больше. Первые — это люди, которым не нужны категории: они просто сели, оттолкнулись, на кнопочку нажали и поехали. А вот электросамокатчиков из второй категории приравнивают к водителям мопедов, — пояснил автоюрист.

То есть за управление таким электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения можно лишиться прав всех категорий. А если не было прав, будет назначен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, в случае управления таким электросамокатом лицом, не достигшим 16 лет, может быть рассмотрен вопрос об ответственности его родителей и иных законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Если произошла авария, то мощные самокаты приравниваются к транспортным средствам. То есть, если произошло столкновение двух электрических самокатов мощностью более четырех киловатт, этот инцидент приравнивается к ДТП.

Также имеет значение и километраж, то есть до какого предела может разгоняться электросамокат, в первом случае — это не более 40 километров в час.