Волонтеры помогают бездомным животным

Москвичка Анна Сорокина и собака по кличке Риджи играют в Кусковском лесопарке. Встречу обитателей приюта и горожан организовали волонтеры движения «МосЭко». Так они вовлекают москвичей в добровольческую деятельность, а животным помогают социализироваться и не заскучать / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 15 ноября, волонтеры движения «МосЭко» посетили один из приютов для бездомных животных. Как добровольцы помогают ухаживать за питомцами, знает корреспондент «Вечерней Москвы».

Прибытие гостей обитающие в приюте собаки чувствуют издалека и встречают волонтеров оглушительным лаем.

Впрочем, едва лишь питомцев выводят к людям, четвероногие тут же успокаиваются, словно чувствуют их добрые намерения.

— В таком выгуле я участвую впервые, — поделилась волонтер Анна Сорокина. — Всегда хотела завести собаку, но сейчас такой возможности нет. Поэтому, когда узнала об акции, сразу же согласилась.

Анне досталась собака по кличке Риджи. Питомец оказался бодрым: Анне пришлось много бегать с ним по парку. Впрочем, сама девушка этому только рада.

— Не описать восторг, который чувствуешь после такой прогулки! — поделилась эмоциями волонтер.

Всего в приюте для безнадзорных животных содержатся порядка 400 собак и 200 кошек. Их сюда доставляют напрямую из муниципальной службы отлова. Животные сначала содержатся месяц в карантинной зоне. Там собак осматривают ветеринары. Специалисты берут анализы на все распространенные заболевания.

Животные проходят через процедуры кастрации и стерилизации. После собак селят в вольеры, а кошек — в обогреваемые большие боксы. Уборкой занимаются сотрудники приюта. Волонтеры же навещают животных каждую неделю. Кошек кормят лакомствами, фотографируют для социальных сетей. А с собаками гуляют по территории близлежащего парка.

— Собаки быстро дичают. Они очень ориентированы на общение с человеком. Кошки более самодостаточны. А собакам нужно внимание людей. Животные, не приученные к выгулу, практически не имеют шансов найти дом. Поэтому очень важна социализация, — рассказала волонтер муниципального приюта для безнадзорных животных Ирина Наместникова. — Диковатую кошку еще могут забрать, чтобы она ловила мышей на загородном участке. Но несоциализированная собака рискует остаться в приюте навсегда.

Чаще всего участниками таких акций становятся студенты или родители с маленькими детьми. Сбор в группы происходит в социальных сетях. Для кого-то это способ интересно провести выходной, другие так переживают утрату прежнего питомца. Кроме того, такие акции отлично подходят, чтобы познакомиться с волонтерским движением.

— Мы берем на себя организацию групп. Чтобы люди могли помогать не хаотично, а слаженно. На таких акциях не требуется особых знаний, короткий инструктаж все проходят прямо на месте. Агрессивных собак волонтерам не выдают, с ними работают только специалисты. Если участникам понравится посещение приюта, то они с большей охотой будут участвовать и в других акциях движения, — сообщила координатор волонтерских программ Кристина Волкова.

Подобные мероприятия проходят во всех приютах Москвы. Кроме того, жители могут помочь и другим способом. Например, привезти корм для собак или кошек. Волонтеры советуют сделать акцент не на количестве продукта, а на качестве. В приютах много ослабленных животных, которым необходим лечебный корм. Еще всегда есть потребность в поводках, шлейках и ошейниках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Нафиева, координатор движения «МосЭко»:

— Сейчас в приютах идет активная подготовка к зиме. Поэтому в течение октября мы активно собирали старые ковры, матрасы и стройматериалы. Они нужны многим приютам, чтобы благоустроить вольеры. Таким образом удается решить сразу две задачи. Первая — сократить число отходов. Ведь большинство из этих вещей уже нельзя переработать. Вторая — помочь животным.

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