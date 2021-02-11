Гуляют крокодилы, резвится леопард. Московский зоопарк отмечает день рождения

Дальневосточный леопард по кличке Мизер. Он живет в кошачьем ряду на старой территории зоопарка / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

12 февраля Московскому зоопарку исполнится 157 лет — его открыли 12 февраля 1864 года. Это один из старейших зоопарков Европы.

Сначала в зоопарке жили 134 домашних животных, 153 диких зверя и птицы и 7 пресмыкающихся. В основном это были представители российской фауны: медведи, волки, лисицы, журавли и другие. Из экзотических животных здесь жили два льва и два тигра, ягуар, леопард, носорог и аллигатор.

Современная коллекция Московского зоопарка на- считывает почти 15 тысяч экземпляров и более тысячи видов животных. Среди старожилов, например, горилла Бабси. В этом году ей исполнилось 50 лет, из них около 20 она живет в столичном зоопарке. В конце прошлого года свое 30-летие отпраздновал белый медведь Врангель. Его назвали в честь острова в Северном Ледовитом океане. Именно в тех краях моряки нашли и спасли совсем маленького осиротевшего медвежонка, которого вскоре приютил Московский зоопарк.

— Конечно, старожилы есть среди рептилий, — добавили в пресс-службе зоопарка. — В террариуме живет самка сиамского крокодила, которая приехала к нам в 1980-е годы. Галапагосские черепахи поселились в зоопарке в начале 1990-х. В 1995 году из Ленинградского зоопарка в Московский переехал двухлетний жираф Самсон. Общительный и обаятельный, он сразу же покорил сердца посетителей. Сейчас он живет в теплом павильоне, но весной, когда на улице будет комфортная погода, вновь выйдет в открытый вольер.

А пока внимание на себя перетягивают большие панды Жуи и Диндин. Они поселились в Московском зоопарке недавно, всего два года назад, и не перестают удивлять посетителей. Оказалось, пандам, которые обычно живут в бамбуковых лесах горных районов Китая, пришлась по душе русская зима. Они как дети радуются снегу, с удовольствием катаются с горок, измеряют глубину сугробов и играют со снеговиками, которых для них лепят киперы. К слову, понаблюдать за Жуи и Диндин можно не выходя из дома: на сайте зоопарка moscowzoo.ru есть видеотрансляции из вольеров этих милых панд.

Знают толк в развлечениях и папуанские пингвины. На днях у них прошла пенная вечеринка!

— Мыльные пузыри для животных — популярное обогащение среды, которое используется во многих зоопарках мира, — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка. — Для обитателей они не представляют угрозы, но при этом служат им прекрасным развлечением. Увидев мыльные пузыри, папуанские пингвины почти сразу смекнули, как весело провести время: стали бегать за ними и ловить клювами. В соцсетях зоопарка можно посмотреть забавное видео с этой вечеринки.

В Московском зоопарке также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. В отличие от папуанцев, эти ребята зимнему холоду предпочитают тропическую жару, поэтому круглый год обитают в закрытых павильонах зоопарка, где для них создан комфортный микроклимат.

Для многих день рождения не просто праздник, а еще и повод подвести итоги. За последний год в Московском зоопарке родилось рекордное количество детенышей — около 1500.

— Рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — У нас появились на свет редкие черные аисты, кудрявые пеликаны и кафрские вороны. Впервые за пять лет вылупились птенцы фазана аргуса.

Также в прошлом году в Московском зоопарке впервые родилась боливийская ночная обезьяна. Обзавелись потомством кустарниковые собаки, северные морские котики, львинохвостые макаки и сони.

Карликовый бегемот Ксюша. Она переехала из Швеции в Московский зоопарк в 2017 году / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Животные у нас редкие, уникальные

Одна из основных задач Московского зоопарка — сохранение редких видов животных. Многие его обитатели занесены в международную и российскую Красные книги.

Среди самых редких животных, живущих в зоопарке, — дальневосточный леопард. Этот вид на грани исчезновения: в природе осталось не больше 100 особей.

— Под угрозой исчезновения находятся борнейские и суматранские орангутаны — в нашем зоопарке проживают семейства обоих подвидов, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Отправитесь в гости к приматам — обязательно посмотрите на редких львинохвостых макак. Голову взрослых обезьян украшает пышная серебристая грива. Но главная примета — светлая «львиная» кисточка — находится на кончике хвоста.

С прошлого года в зоопарке можно полюбоваться редкими синехвостыми варанами. В дикой природе они обитают только на самой северной оконечности мыса Йорк, на полуострове Кейп-Йорк в Австралии, и на островах Новой Гвинеи. Этот вид ящериц пока мало изучен, но в зоопарке надеются восполнить пробел и вывести потомство. Вараны живут в условиях, приближенных к естественным. У каждой особи отдельный террариум с водоемом. Температура воздуха поддерживается на уровне 28 градусов тепла днем и 22 градусов выше нуля ночью.

Карликовые бегемоты у себя на родине, в жаркой Африке, относятся к вымирающему виду, но хорошо себя чувствуют в зоопарках мира. В Москве живет прекрасная Ксюша.

В зоопарке обитает и еще один африканец — трубкозуб. У него тело муравьеда, пятачок свинки, уши зайца, а хвост почти как у кенгуру.

КСТАТИ

в Московском зоопарке еще до Жуи и Диндин уже жили панды. В мае 1957 года здесь поселился на четыре года бамбуковый медведь Пинь-Пинь. А в августе 1959 года — самец Ань-Ань. Он пробыл в зоопарке до 1972 года. В 2001 году в столицу на два месяца приезжали 4-летний Бэнь-Бэнь и 19-летняя Вэнь-Вэнь.