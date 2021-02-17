Катание с горок и спячка в холодильнике: как животные столичного зоопарка переживают холода

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Животные Московского зоопарка, как и люди, по-разному относятся к зиме — одни радуются снегу и свежему морозу, другие прячутся в тепло и стараются не выходить из укрытий до первых весенних лучей. Кто с удовольствием играет в сугробах, а кто спит в холодильнике, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Кому зимой хорошо?

В зоопарке много животных, которые рады зиме, заметила Акулова. Прежде всего, это обитатели из северных регионов: волки, песцы, овцебыки, яки, белые медведи. С понижением температуры некоторым из них требуется больше еды, зверей переводят на дробное кормление. Количество продовольствия увеличивают на 15–20 процентов.

— К примеру, волк съедает в день пять килограммов мяса. Летом он получает все раз в сутки, а зимой это количество делится на три части и выдается порционно с интервалами. А вот пандам расписание питания не меняют, просто увеличивают количество пищи. Для них привозят каждую пятницу свежие побеги бамбука из Голландии, — рассказала директор зоопарка.

Большие панды — горные медведи — привыкли к снежным китайским зимам и обожают сугробы. За ними интересно наблюдать во время снегопада, поделилась руководитель зоопарка. Панды Жуи и Диндин обожают кататься с горок, сбрасывают снег с веток, шалят.

Фото: pixabay.com

— Мы прячем в снегу лакомства — овощи и фрукты. Девочка Диндин достает кушанье аккуратно. Жуи хулиганит, он ломает то, что для них построили. Мальчишка! Лед его напугал, а девочке понравился. Она сразу пошла исследовать новое явление. Многие животные напоминают своим поведением маленьких детей.

Игры в сугробах

По словам Акуловой, помимо панд, комфортно переносят зиму некоторые животные из теплых стран, например, зебры. Любят снег черные антилопы, страусы, дикие кошки. Часто играют в сугробах львы. У всех этих зверей есть как уличный, так и внутренний вольер. Они сами выбирают, где им находиться.

Посетители часто удивляются, когда видят среди снегов двугорбых верблюдов. Их считают теплолюбивыми, но эти животные, по уверению Акуловой, хорошо переносят холод до минус сорока градусов.

— Вполне комфортно чувствуют себя на морозце орангутаны. В Новосибирском зоопарке, к примеру, им традиционно выдают на зиму теплые одеяла и пледики. Обезьяны кутаются в них и гуляют, смотрят, как падают снежинки. Московские приматы пока к снегу не привыкли, прогуливаться зимой в вольере не любят. Мы приносим им снег в помещение, — сказала директор зоопарка.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Жирафы тоже любят зиму, уверяет собеседница «ВМ». Пока в Москве их не выпускают на снег из опасений, что они могут поскользнуться на спуске и травмироваться. Акулова пообещала, что к следующей зиме для африканских гигантов соорудят пологий выход в вольер.

Спячка в холодильнике

Животных, которые впадают в спячку, в Московском зоопарке пять процентов, сказала Акулова.

— Сейчас спят бурые и гималайские медведи, енотовидные собаки, тушканчики. Тушканчики размещены в холодильных камерах с постоянной температурой минус четыре градуса. За ними пристально следят наши зоологи. Это делается для их безопасности, ведь в естественной среде перепады температуры зимой велики, сильный мороз, как сейчас, или оттепель с последующим похолоданием могут погубить зверушек. Спящих тушканчиков периодически взвешивают, у каждого измеряют температуру тела. В наиболее оптимальное время по весне их пробуждают, — пояснила она.

Еноты, как выразилась собеседница «ВМ», спят в кучке. Периодически кто-нибудь один из компании просыпается, выходит наружу и осматривается, затем возвращается и засыпает. По словам директора зоопарка, зверьки проверяют, не настало ли лето, не появились ли солнышко и травка. Как только теплеет, «дежурный» енот будит своих родственников.

Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

— Бурые медведи сами строят для себя берлоги, мы даем им строительный материал. В спячку уходят они долго и медленно — с осени до первых морозов. Иногда, если недостаточно холодно, они выходят наружу посмотреть — скоро ли настоящая зима? Люди ошибочно думают, что мишка проснулся, а он еще и не засыпал, — пояснила Акулова.

По ее словам, с 2019 на 2020 год зима была теплая, спячки у медведей почти не было. Сейчас их сон крепкий — ударил мороз. Директор зоопарка уточнила, что даже во сне медведь всегда чуток, от шума может проснуться в любой момент — вдруг в берлогу забрался какой-то хищник. Работники, которые ухаживают за мишками, ходят возле животных очень тихо и разговаривают шепотом.

Индивидуальная Африка

Теплолюбивых зверей Московского зоопарка в холодное время перемещают в укрытия.

— Тех, кто не выносит холод, мы еще с осени переводим в теплые домики. Среди них равнинный тапир — старушка Сью, карликовый бегемот Ксюша, кошачьи лемуры, сурикаты, борнейские суматранские орангутаны. Гигантские черепахи также зимуют в павильоне. В теплое помещение «Дом птиц» перебираются из уличного вольера птицы-бабочки, рогатые вороны и другие тропические пернатые. В теплый домик переезжают фламинго, у них в помещении — «озеро». Для всех обитателей зоопарка воспроизводится их естественная среда. Это обязательные требования по содержанию животных, — отметила руководитель зоопарка.

Ежедневный медосмотр

Животные в зоопарке иногда болеют, в том числе простудными заболеваниями. По словам Акуловой, лечение зверей похоже на лечение человека. Разница лишь в том, что животное не может рассказать доктору, отчего ему плохо, где болит. Ветеринарная служба зоопарка осматривает местных обитателей ежедневно.

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Если врачи замечают, что зверьку нездоровится, то проводится рентгенография. Ветеринары берут на анализ кровь, потом определяются с лечением, регулируют температурный режим в вольере. Если надо, то прописывают курс антибиотиков, в корм подмешивают таблетки или делают инъекции.

Миграция птиц

Зимой со всего города в зоопарк слетаются птицы. По словам собеседницы «ВМ», прилетают и водоплавающие, оставшиеся на зимовку в столичном регионе.

— Они знают, что в зоопарке есть пруд с незамерзающими полыньями, здесь немного теплее, безопаснее, есть корм. Поэтому у нас появляются самые разные «компании». Птицы часто сами выбирают, где им жить, — рассказала она.

Директор зоопарка попросила тех, кто встретит, к примеру, в каком-то фонтане весной уточек, не тревожить птиц. Пернатые просто решили отдохнуть.

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