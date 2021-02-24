Вера и опора пернатых: как москвичка создала приют для птиц

Вера Пахомова выучилась на ветеринара, чтобы знать о птицах все / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Много лет назад москвичка Вера Пахомова нашла на улице раненую ворону. У птицы было сломано крыло — в него попали из пневматического ружья. Вера решила выходить ее, и эта история привела к тому, что позднее она создала свой приют для пострадавших птиц. «Вечерке» она рассказала о своем центре.

Ворону Вера встретила по дороге в школу и принесена домой. Родители разрешили птицу оставить, но не в квартире, а на дачном участке. Птица не то что была сильно благодарна — все время кусалась. Когда крыло подлечили, от тоски ворона тыкала клювом в созревающие помидоры на грядках, за что бабушка Веры была на нее очень зла. Прожила ворона значительно дольше, чем на улице, при этом совершенно не летая.

— Мне нравятся птицы, и мне хочется им помогать. Спасая ту ворону, я еще многого не знала о пернатых — знай я сегодня все, та ворона, который мы дали кличку Варя, прожила бы значительно дольше, — объяснила Вера Пахомова «Вечерке».

После работы волонтером в центре «Дно болота» у Веры созрел план создать свой приют для реабилитации птиц. Как-то само собой получилось, что к первому гуманитарному она получила еще и ветеринарное образование. Врачом она себя не считает и практику не ведет, но, как кормить и возвращать замерзших птиц к жизни, понимает очень хорошо.

Вера, например, знает, что вопреки распространенному мнению птенцам голубей нельзя всовывать пищу в клюв — они должны ее сами вытаскивать. Для этого специальную кашу можно зажать в кулак и протянуть птенцу, чтобы он сам просовывал в него клювик и вытаскивал, имитируя естественный процесс кормления, когда их кормят родители.

Вера арендовала специальное помещение для птиц, собрала вокруг себя команду единомышленников — и теперь у нее полноценный центр для животных, похожий на ветклинику, но платных услуг она не оказывает (дело принципа), а лишь содержит попавших в беду пернатых. Поскольку птиц в Москве очень много, центров у нее стало два — в одном она содержит врановых, во втором помогает голубям. И очень огорчается, что пока не может содержать водоплавающих птиц, но со временем и это будет по силам.

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