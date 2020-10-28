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Беспилотники, обстрелы и шахиды: что происходит в прифронтовой зоне Карабаха
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Беспилотники, обстрелы и шахиды: что происходит в прифронтовой зоне Карабаха

Камран Гасанов

Армия

В зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются бои. Обстрелы идут не только в самом Карабахе, но и в городах, далеких от прифронтовой территории. Вернувшийся оттуда очевидец и журналист бакинского издания Oxu.Az Намик Гасанов рассказал «Вечерней Москве» о том, как простые азербайджанцы воспринимают эту бойню, что они чувствуют и на что надеются.

Намик около двух недель находился в прифронтовой зоне, куда возил гуманитарную помощь. Самое яркое впечатление от поездки — беспилотники, которые ВС Азербайджана применяют против армянских сил.

— Поездка в первую очередь запомнилась барражирующими над головой беспилотниками-разведчиками. Они издают звук, как от малогабаритного электрогенератора — не заметить невозможно. Эти беспилотники витают над азербайджанскими же населенными пунктами и выискивают вражеских разведчиков и диверсантов, — рассказывает Намик.

Беспилотники, обстрелы и шахиды: что происходит в прифронтовой зоне КарабахаАзербайджанский журналист Намик Гасанов / Фото: Из личного архива Намика Гасанова

Народ в прифронтовой зоне в целом пребывает в приподнятом расположении духа, говорит он. За последние 30 лет, по его словам, местное население привыкло к постоянным звукам стрельбы и разрывающихся снарядов.

Армянские ВС «никогда не брезговали» обстреливать азербайджанские населенные пункты. Так было и во время первой карабахской войны (1992–1994 годы), и во все последующие годы, отмечает собеседник «Вечерней Москвы». Но на этот раз артиллерия почти не смолкает. Намик уверен, что безостановочными обстрелами Генштаб Армении хочет «посеять панику» в тылу азербайджанской армии. Население прифронтовых городов и сел ведет себя «спокойно».

— Хотя многие и отправили жен и детей подальше от зоны боевых действий, мужчины остаются, и их достаточно много на улицах. При звуках летящих снарядов люди прячутся, но паники нет, — говорит Намик.

Гражданские «готовы пожертвовать последним ради победы», лишь бы на их дома, села, поля и скот не падали бомбы.

— Местные подходят к военным и предлагают как-то помочь. Например, заплатить за купленные в магазине продукты. Так как я был наполовину в военном камуфляже, несколько раз подходили и ко мне, — поделился азербайджанский журналист.

Беспилотники, обстрелы и шахиды: что происходит в прифронтовой зоне КарабахаФото: Из личного архива Намика Гасанова

Потери среди мирных граждан и военных в Азербайджане воспринимаются «стойко». Все, кто умирает на этой войне, автоматически становятся в глазах народа «шахидами».

— Отмечу, что «шахид» у азербайджанцев, в отличие от понимания россиян, — это «мученик». Человек, павший за Родину. А в целом у мусульман — это человек, погибший во имя веры. Отсюда «пояс шахида» и не совсем верное понимание этого термина россиянами, — уточняет Намик.

Сейчас большая часть мужчин в Азербайджане готова броситься на поля войны, чтобы вернуть свои земли, отмечает он. Ветераны первой карабахской войны «все поголовно просятся» в действующие войска. Но в большинстве своем им отказывают, поскольку регулярной армии Азербайджану вполне хватает, чтобы вести успешные боевые действия.

СПРАВКА «ВМ»

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Карабахе начались 27 сентября. Каждая из сторон в причинах обострения обвиняет другую. Населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах — де-юре признан международным сообществом территорией Азербайджана. Однако в ходе военных действий 1992–1994 годов Баку потерял контроль над ними. Ереван взял не только Нагорный Карабах, но и семь районов вокруг него, где жили около 600 тысяч азербайджанцев. Несмотря на четыре резолюции Совбеза ООН, армянские ВС остаются в регионе. Решением конфликта занимается Минская группа ОБСЕ под председательством России, США и Франции, однако до сих пор переговоры не привели к реальному сдвигу с мертвой точки. Ереван требует признания независимости самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, Баку — возвращения в свой состав с предоставлением ей широкой автономии.

В ходе последних боевых действий ВС азербайджанские военные сумели взять под свой контроль райцентры четырех из семи оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха (Джебраил, Физули, Зангелан, Кубатлы), 3 поселка и свыше полутора сотен деревень. 9 октября МИД РФ организовал переговоры о режиме прекращения огня с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, однако объявленное «гуманитарное перемирие» не продержалось ни часа. Азербайджан обстрелял Степанакерт, Армения — второй крупнейший азербайджанский город — Гянджу.

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