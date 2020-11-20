Россия не поможет: почему Армения не вернет Карабах силой

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

После обнародования трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана в Ереване проходят митинги с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна. Оппозиция критикует его за то, что он поставил подпись под документом, по которому армянские ВС должны передать под контроль Баку три района вокруг Нагорного Карабаха и быть выведены из зоны конфликта. Пока Пашиняну удается удерживать власть. Но что будет, если оппозиция победит и дезавуирует соглашение? Военный обозреватель телеканала «Звезда» Александр Артамонов полагает, что возвращение Нагорного Карабаха при всем желании реваншистов в Ереване иллюзорно.

Теоретически Армения может выйти из договора по Нагорному Карабаху и через пять лет попытаться заявить о своих правах на эту территорию, но азербайджанские военные занимают стратегически удобные позиции, оставляющие за ними преимущество в случае новых попыток отторгнуть Нагорный Карабах, уверен эксперт.

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— Надежды армянской оппозиции вернуться к решению вопроса через пять лет достаточно абсурдны. За этот период Азербайджан построит такой укрепрайон на господствующих высотах, что взять его станет фактически невозможно. Наглядным примером, в какую крепость можно превратить горы при наличии необходимых средств, служит Швейцария. С военной точки зрения нападение на эту страну с использованием классических видов вооружения никогда не увенчается успехом — так хорошо организована ее защита. Армяне должны просто благодарить Азербайджан и Россию за сдержанную и корректную позицию и прекратить жить в иллюзорном мире, лелея надежды на возвращение Арцаха, — сказал Артамонов в беседе с «Вечерней Москвой».

Шансы Еревана вернуть утраченное снижаются и по той причине, что все резолюции ООН и трехстороннее заявление обязывают Армению покинуть непризнанную автономию и вернуть Азербайджану Лачинский коридор, который теперь находится под контролем российских военных.

Прекращение боевых действий при посредничестве Москвы Артамонов расценивает как жест доброй воли.

— По сути, Баку при посредничестве Москвы пошел Еревану навстречу: добровольно отказался от достаточно большой территории, которую уже мог завоевать силой оружия. После взятия Шуши, расположенной в 11 км от Степанакерта на господствующей высоте, такой сценарий стал наиболее вероятным. Тем более стоит оценить жест президента Алиева, остановившего наступление и обратившегося именно к России по поводу ввода миротворческого контингента. Ведь никто не мешал Азербайджану организовать ввод турецких войск. Но это сделано не было. Кроме того, Алиев никак не спекулировал на вопросе решения спора по Нагорному Карабаху, заигрывая с НАТО, — подчеркнул он.

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В случае если Ереван все-таки отзовет свою подпись и откажется от дальнейших переговоров по Карабаху, с военной и политической точки зрения у Баку есть все возможности решить проблему в свою пользу, считает военный эксперт.

— Армия этой страны обладает любыми возможностями для окончательного военного решения вопроса по НКАО. Причем Россия в таком случае, вопреки заявлениям Пашиняна, вмешиваться никогда не стала бы. Россия уважает международное право, а Карабах не должен быть предметом межгосударственного спора. Это суверенная территория Республики Азербайджан. Позиция Азербайджана корректная, сдержанная и зиждется на силе, — добавил Артамонов.

Трехстороннее заявление было подписано президентами Армении, Азербайджана и России 10 ноября. Согласно ему, останавливаются все боевые действия, ВС Армении выводятся из Карабаха, семь оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха возвращаются Азербайджану, а все беженцы должны вернуться в свои дома.

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