Боевая амфибия для морпехов

Фото: Пресс-служба Минобороны России

В Абу-Даби впервые презентовали «граду и миру» новинку российского Оборонно-промышленного комплекса — бронетранспортер БТ-3Ф для морской пехоты.

Он способен доставить на берег 14 полностью экипированных десантников. Дизельный двигатель мощностью 500 л.с. обеспечивает скорость движения по шоссе 70 километров в час и скорость плавания 10 километров в час. У нас еще продолжаются госиспытания этой боевой машины, а к ней уже внимательно присматриваются за рубежом. Поэтому и было решено вывести БТ-3Ф в «большой свет».

Плавающий гусеничный бронетранспортер создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. Применение в конструкции БТ-3Ф серийно выпускаемых узлов и агрегатов существенно повышает его надежность, позволяет провести запуск боевой машины для морской пехоты в серийное производство в кратчайшие сроки. Простота конструкции бронетранспортера способствует быстрому освоению работы с ним экипажем практически любой квалификации.

При этом созданный на «Курганмашзаводе», входящем в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, бронетранспортер обладает рядом уникальных характеристик. Одно из основных требований, предъявляемых к современным десантно-высадочным средствам амфибийных сил во всем мире, — обеспечение «загоризонтной» высадки десанта. Десантные корабли должны обладать способностью высаживать личный состав, вооружение, технику и грузы морской пехоты у вражеского побережья с безопасной дистанции, не входя в зону поражения большей части огневых средств береговой обороны противника.

Стандартное удаление — не менее 25 миль (46 километра) от берега. А оттуда десант должен добираться до берега самостоятельно. БТ-3Ф способен плыть на большие расстояния и стрелять при трехбалльном волнении моря. Для ведения огня боевая машина оснащена дистанционно управляемой стабилизированной пулеметной установкой калибра 12,7 с тепловизионным прицелом.

Важно, что БТ-3Ф можно использовать и для перевозки большого объема грузов, боеприпасов, размещения аппаратуры и оборудования.

СПРАВКА

В годы Великой Отечественной войны советский флот высадил 113 десантов, а немецкий флот не смог ни одного. Военная обстановка требовала отправки большого количества подразделений морской пехоты на сухопутные фронты, и фашисты так боялись атак советских морпехов, что прозвали их «черной смертью». В черных бушлатах и тельняшках сражались 100 000 человек. За боевые заслуги при обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Новороссийска и Керчи 122 морских пехотинца были удостоены звания Героя Советского Союза.

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