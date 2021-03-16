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Уникальный снаряд «Свинец» крепче любой брони
Фото: Официальный сайт «Техмаш»

Уникальный снаряд «Свинец» крепче любой брони

Александр Хохлов

Армия

Специалисты Научно-производственного концерна «Техмаш» госкорпорации Ростех представили на выставке IDEX-2021 новейшие боеприпасы.

Ключевые места в экспозиции заняли 125-мм выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом повышенного могущества «Манго-М». Оба предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, бронеколпакам дотов и другим бронированным целям.

Это принципиально новое поколение боеприпасов. У танков, стоящих на вооружении в армиях всех промышленно развитых стран, толщина брони — не больше 300 мм. Новый российский боеприпас повышенной мощности «Свинец-2» пробивает больше 300 мм. У него сердечник из специального вольфрамового сплава и уникальный новый состав порохов. Использование этого снаряда требует оснащения танков новым автоматом заряжания.

Такой стоит на всех российских Т-72, Т-80 и Т-90. Для отечественных танков, поставленных ранее на экспорт во многие страны мира, специалисты «Техмаша» представили на международной выставке в Абу-Даби другую свою новую разработку — 125-мм выстрел «Манго-М». Он пробивает 280 мм брони, но не требует замены в боевой машине автомата заряжания. Улучшенные технические характеристики обоих новых боеприпасов обеспечивают поражение всего спектра военной техники на дальности более двух километров.

Кроме того, российскими оружейниками впервые был представлен 57-мм выстрел с осколочно-трассирующим снарядом. Он предназначен для стрельбы по воздушным и морским целям. Впрочем, боеприпас пригоден и для применения на суше. Выстрел применим к новой межвидовой системе 57-мм вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля и на сухопутных шасси, и на кораблях ВМФ. А другая новинка — 120-мм выстрел 3ВОФ119 с осколочно-фугасным снарядом повышенного фугасного действия — предназначена для поражения живой силы и легкобронированной техники. Уникальность этого боеприпаса заключается в высокоэффективном, комбинированном снаряжении термобарического действия, сочетающем в себе высокую температуру, давление и осколочное действие.

КСТАТИ

Всего на IDEX-2021 представлено около ста образцов военной продукции от шести ведущих предприятий российского ОПК, разрабатывающих и выпускающих боеприпасы. Интерес у потенциальных заказчиков вызвали также боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», разработанные НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева.

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