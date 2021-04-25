Танковый триатлон и тир провезут по стране

Замминистра обороны России Андрей Картаполов и начальник департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля РЖД Петр Потапов (слева направо) осматривают экспозицию поезда/ Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

25 апреля с восьмого пути Киевского вокзала отправился в путь необычный эшелон — поезд агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа». Состав посетит 50 городов.

Поезд будет делать остановки на несколько часов, чтобы все желающие смогли посетить экспозицию, которую везет эшелон.

— Семнадцать вагонов поезда содержат тематические выставки. Например, вагон под названием «Где мы — там мир» посвящен миротворческим акциям и борьбе с терроризмом. Вагон «Победа над невидимым врагом» рассказывает, как военные врачи борются с коронавирусом, — рассказал преподаватель Университета Министерства обороны подполковник Алексей Соловьев.

В вагоне «Юнармия» стайка шумных мальчишек сгрудилась вокруг стенда с интерактивной игрой «Танковый биатлон». Здесь же — электронный тир.

— Мы с братом Игорем уже стреляли из пистолета и автомата, — рассказывает ученица 2-го класса школы № 2034 Катя Иванисова. — Поезд очень интересный, в нем есть все-все, даже танки. Жаль, что он так быстро уезжает из Москвы.

На открытых платформах эшелона — могучий танк Т-90, грозная самоходка «Коалиция-СВ» — самое современное оружие.

С поездом-агитатором в путешествие отправились концертная бригада Центрального дома Российской армии имени Фрунзе и вокалисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Для них одна из платформ превращена в сцену.

Когда часы на перроне на Киевском вокзале бьют полдень, заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов отдает команду: «По вагонам!» Эшелон отправляется в путь. Впереди — 64 дня, которые покажут всей стране, чем сейчас живет Российская армия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Картополов, заместитель министерства обороны РФ, генерал-полковник:

— Традиции пускать по стране агитационные поезда уже больше 100 лет. Еще в 1918 году первый такой эшелон проехал по нашей стране. В 2020 году мы планировали отправить в путь пять агитационных поездов, но, увы, помешала пандемия. А недавно мы возродили эту традицию.

Многие москвичи помнят наш «Поезд Победы», а также второй специальный эшелон «Сирийский перелом». По названиям понятно, какой тематике они были посвящены. В нынешнем поезде уникальная подборка вагонов показывает единство российского общества, наше стремление к миру, нашу способность защитить родную страну и воспитать достойную смену.

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