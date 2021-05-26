«Что анонсируем?»: какое секретное оружие испытали в России

Фото: Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» опубликовал в социальных сетях видео испытаний новейшего российского оружия. На кадрах видно, как небольшая ракета поражает бетонную стену. «Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к ролику. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась, что могло быть протестировано на полигоне.

Новый ракетный комплекс

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, не исключено, что на видео были показаны испытания современного противотанкового ракетного комплекса «Булат».

По словам специалиста, об этом оружии информация появилась в 2020 году. Известно, что данный комплекс фактически является мини-вариантом ПТРК «Корнет», стоящего около 20 лет на вооружении Российской армии. Его используют как в стационарном варианте, так и в качестве дополнительного оснащения многих боевых машин, включая легкобронированные БМП и БТР.

— Однако «Корнет» борется с тяжелобронированной техникой, такой как основные боевые танки. Но есть ведь огромное количество легкобронированной техники, для которой такие боеприпасы избыточны. Поэтому решили сделать такой ракетный комплекс «Булат». Он будет входить в боевые модули таких машин, как «Курганец-25», БМП-3, БМП-2. И нужно было провести испытания, чтобы оценить его эффективность, — объяснил эксперт.

По танкам — «Булатом», по остальным — «Корнетом»

Леонков отмечает, что на видео как раз можно заметить контуры как у легкой бронетехники, да и стена не такая толстая как мишень. Дело в том, что сейчас бронетранспортеры и боевые машины пехоты, как и основные боевые танки, оснащают комплексами динамической и активной защиты, поэтому на поле боя выводить из строя традиционными средствами слабобронированные цели становится все сложнее, поясняет спикер.

— Да и оружие нужно совершенствовать. При этом оно должно быть дешевым и функциональным. Например, на «Курганце» планируют поставить восемь таких ракет. Они спрячутся в башне и будут выдвигаться, когда нужно. Если появятся БТР или БМП на горизонте — с ними будет работать «Булат», если танк — то «Корнет», — добавил специалист.

При этом зарубежные аналоги «Булата», добавляет Леонков, ему неизвестны. В других странах, поясняет он, предпочитают разрабатывать комплексы изначально для борьбы с тяжелой техникой. Для борьбы с легкой там предпочитают использовать ручные противотанковые гранатометы, но их точность и практичность сомнительны. Так что малая управляемая ракета — революционное решение.

— Аналогов «Корнета» нет, а тут сделали его мини-вариант. В результате, думаю, получится востребованный комплекс, который можно будет ставить не только на модули боевых машин, но и просто на бронированные машины в качестве дополнительного свеса. Сейчас они оснащаются легкими модулями в виде пулеметов калибра 12,7 миллиметра, максимум — пушек на «Тайфунах». А если будет стоять «Булат», боевая мощь вырастет. К тому же он очень компактный, — подчеркнул собеседник «ВМ» и не исключил, что новый ПТРК пройдет все испытания и будет принят на вооружение в течение ближайших 2–3 лет.

Внезапно начался «Вихрь»

У директора Центра анализа мировой торговли оружием, военного эксперта Игоря Коротченко другое мнение насчет испытаний. По его словам, пользователям социальных сетей продемонстрировали летные испытания управляемых ракет комплекса «Вихрь» авиационного базирования с вертолетов Ка-52.

— В рамках испытаний была проведена доработка серийных ракет с целью повышения вероятности поражения цели при пусках на малую дальность. В частности, увеличена стабильность ракет в полете. Все эти улучшения были достигнуты без изменения основных тактико-технических характеристик. Тем не менее они позволили усовершенствовать ракету, — рассказал специалист.

Доработку комплекса, созданного в Туле Конструкторским бюро приборостроения еще под руководством известного конструктора Аркадия Шипунова, концерн «Калашников» проводил в инициативном порядке, уточнил Коротченко. Проведенные испытания подтвердили эффективность доработок.

— Запуск боеприпасов осуществлялся с разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на одном из полигонов Минобороны. Работы по оценке возможности поражения цели на дальности до 10 километров позволяют теперь существенно превысить те тактико-технические характеристики, которые были изначально заданы. Все это происходит в рамках работ по повышению качества и эффективности серийных изделий, — заключил военный эксперт.

Чуть позже концерн «Калашников» действительно выложил в Сеть испытания комплекса «Вихрь-1» на полигоне Минобороны, проходившие в марте 2021 года. Там было четко показано, как с вертолета поражается тяжелая бронетехника. Связано ли это с предыдущим видео, остается загадкой.

Между тем ПТРК «Вихрь» и его модификации состоят на вооружении нашей армии с 1985 года. Комплексы устанавливаются на вертолетах Ка-50 и Ка-52, а также на штурмовиках Су-25, Су-39 и боевых патрульных катерах. С их помощью возможно уничтожать бронетехнику на расстоянии до 10 километров и воздушные цели, летящие со скоростью менее 800 километров в час.

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