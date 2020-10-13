Как отказ от расчета потребительской корзины скажется на жизни россиян

10_19_2018 ОТКРЫТИЕ 13000 МАГАЗИНА ПЯТЕРОЧКА_КОЛОСКОВА

С 2021 года Минтруд перестанет подсчитывать стоимость потребительской корзины для определения прожиточного минимума. Как новая методика расчета отразится на благосостоянии граждан, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, что обновление в расчете прожиточного минимума назрело давно.

— Потребительскую корзину критиковали еще с момента ее появления в конце 80-х годов. Состав корзины — набор продуктов питания, товаров, услуг — определялся не гражданами, а учеными и менеджерами, которые пытались удешевлять корзину, манипулируя уровнем жизни через изменение структуры потребления, что всегда и происходило. Но человек же определяет свои расходы сам и не всегда «по правилам корзины», — говорит он.

Другая проблема расчета состоит в том, что в разных субъектах Российской Федерации потребление товаров разное. Ставить какие-то единые рамки — значит кого-то ограничивать.

По его мнению, прожиточный минимум должен быть таким, чтобы поддерживать высокий уровень зарплат и доходов. В противном случае Россия может столкнуться с проблемами среднесрочного и долгосрочного характера:

— Рождаемость сокращается, а это и есть отголоски проблемы бедности и недоступности полноценной помощи.

Проект нового подхода к определению прожиточного минимума правительство одобрило в сентябре. В соответствии с планом, вступающим в силу в следующем году, прожиточный минимум будет зафиксирован на уровне 44,2 процента медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход — это уровень, доходы выше которого у 50 процентов населения, а у второй половины — ниже. Соответствующие поправки в законы «О прожиточном минимуме в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда» уже внесены в Государственную думу.

В целом Сафонов положительно оценивает новую систему подсчета прожиточного минимума.

— В решении изменить методологию определения прожиточного минимума больше плюсов, чем минусов. Но есть одно условие: соотношение с расчетной базой должно быть высоким. Должно получиться так, что те самые 44,2 процента от среднедушевого дохода должны быть ощутимо выше, чем стоимость текущей потребительской корзины, — минимум на 20 процентов. Иначе эта мера не будет иметь смысла, — добавил он.

Действующая система подсчета прожиточного минимума была установлена в 1997 году. Она определяется каждый квартал на основе потребительской корзины. В последнюю входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Существующая корзина, которая не пересматривалась с 2012 года, включает на душу: 126 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молочной продукции, 100 кг картофеля, 114 кг овощей и60 кг фруктов, 18 кг рыбы и 23 кг сахара. Такой состав не отвечает рекомендациям ВОЗ.

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