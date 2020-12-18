Диетолог рассказала, как уменьшить калорийность новогодних блюд

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Торжественное застолье традиционно является одним из главных событий новогоднего вечера. «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, какие блюда на праздничном столе являются самыми калорийными и обязательно прибавят пару килограммов.

Одним из наиболее неприятных, по мнению диетолога, является сочетание майонеза, яиц и орехов:

— Например, сырные салаты. Сыр калориен сам по себе. Чаще всего туда также добавляются майонез, масло, желток, что дает нам зашкаливающее количество жира. Или возьмем салат из печени трески — полезный сам по себе, он может быть довольно опасным для фигуры, поскольку включает в себя еще и майонез в сочетании с изначально жирной рыбой.

Популярное у россиян мясо по-французски тоже может «отложиться» лишними сантиметрами в боках, предупреждает Соломатина:

— Берется жирная свинина, посыпается жирным сыром. Все это сверху заливается майонезом. Противень поливается маслом, туда же кладется еще и картофель. Многие об этом не знают, но на самом деле масла даже калорийнее майонеза. В майонезе содержится 67 процентов жира, в сливочном масле — 82, в растительном — почти 100 процентов. Выходит, когда мы заправляем салаты не майонезом, а маслом, получаем только более полезное блюдо, но ничуть не менее калорийное.

То же самое, как заметила диетолог, касается печени трески: она полезна, содержит много витамина Д, но ее калорийность зашкаливает. Орехи, семечки полезны сами по себе, но очень опасны для фигуры, особенно в сочетании с другими компонентами в салате.

— Праздничное блюдо вполне может быть диетическим, — успокоила Соломатина. — Селедку под шубой приготовьте без добавления картофеля, оставив только морковь, свеклу, добавьте яблоко. Вместо майонеза используйте нежирный йогурт, либо сделайте заправку самостоятельно из йогурта или сметаны с добавлением горчицы, уксуса, перепелиного желтка. То же — с оливье. Картофеля можно добавить меньше или использовать вместо него топинамбур — клубень, внешне напоминающий имбирь, а по вкусу — картошку. Вместо колбасы — куриную грудку или крабовые палочки. Последнее, конечно, предполагает наличие красителя, зато сделает блюдо менее калорийным.

В качестве десерта Соломатина предлагает использовать не торты или пирожные, а, к примеру, сорбеты, желательно приготовленные самостоятельно из замороженного сока. В фруктовый или ягодный сок можно добавить агар-агар, коллаген, пектин, чтобы получить желе. Либо приготовить вкусный, густой смузи, заменив сахар бананом.

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