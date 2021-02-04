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Преимущества покупки мебели на заказ
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Преимущества покупки мебели на заказ

Полина Французова

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После завершения ремонта — капитального или косметического — нередко встает вопрос о полной или частичной замене мебели в квартире. Эта задача требует большое количество ресурсов, причем как денежных, так и временных. Тем не менее к выбору мебели следует подходить серьезно и внимательно, ведь в этой обстановке предстоит жить еще долгое время. Несмотря на разнообразие вариантов в мебельных магазинах, многие люди не могут выбрать то, что подойдет именно для них. В этом случае стоит задуматься над тем, чтобы отдать предпочтение мебели на заказ.

Преимущества мебели на заказ

Во-первых, вся изготовленная мебель будет полностью соответствовать запросам заказчика по цветовой гамме, стилю и материалу. В этом случае человек избегает мук выбора среди множества вариантов уже готовой продукции, которая может не подходить по некоторым параметрам.

Во-вторых, качество мебели прямиком от производителя, как правило, намного выше стандартной фурнитуры. Это сказывается на ее внешнем виде и сроке эксплуатации.

В-третьих, мебель под заказ является уникальной — второй такой нигде больше не будет.

На что следует ориентироваться при заказе мебели?

В первую очередь необходимо исходить из бюджета. Рекомендуется четко прописать смету, в которой будет указано, какую сумму заказчик готов потратить на шкафы, столы, стулья, диваны и другую мебель. После этого необходимо заняться поисками компаний, которые изготавливают фурнитуру по индивидуальным заказам. Стоит обратить внимание на то, есть ли возможность заказать мебель по акции. В этом случае можно будет обставить квартиру относительного недорого.

Кстати, при выборе компании лучше заранее ознакомиться с ее опытом в этой сфере и примерами работ. Например, в Москве услуги по изготовлению мебели на заказ предоставляет большое количество организацией, поэтому важно не ошибиться с производителем. Не лишним будет почитать отзывы предыдущих клиентов, которые позволят сформировать предварительное мнение о фирме.

После этого нужно просмотреть проектные решения, которые могут подойти, например для спальни или кухни. В случае необходимости можно указать свои пожелания, добавив или убрать какую-либо деталь интерьера.

Конечно, мебель в комнате должна сочетаться по цвету и внешнему виду с общим стилем комнаты. Например, спальня может быть оформлена в классическом стиле в бежевых или кремовых тонах. Не менее популярным на сегодняшний день является скандинавский стиль, для которого характерны светлые стены и мебель из натурального дерева.

Наконец, важно помнить о функциональности мебели в комнате. В частности, не стоит заказывать диван слишком большого размера, если в семье не приняты долгие домашние или дружеские посиделки. Такой предмет мебели скорее всего будет пылиться, занимать лишнее место и не окупится.

Мебель в детской комнате: несколько советов по покупке

Интерьер комнаты для ребенка необходимо заранее продумать, беря в расчет его возраст. Так, для дошкольников важно организовать достаточное пространство для все новых и новых игрушек. Для этого можно сделать на заказ специальный шкаф с несколькими вместительными ящиками или полками. Это позволит держать игрушки в одном месте и при желании ребенка сортировать их по категориям.

Для более взрослых детей, которые уже начали учиться в школе, нужно грамотно организовать место для учебы. Для этого следует заказать рабочий стол и стул, которые позволят ребенку комфортно и без вреда для здоровья делать уроки и выполнять другие задания. Также не стоит забывать о необходимости книжного шкафа или нескольких полок, где будут храниться учебники и другие школьные принадлежности.

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