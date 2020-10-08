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«Человек второго места»: Улицкая — о своем проигрыше в нобелевской гонке
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Человек второго места»: Улицкая — о своем проигрыше в нобелевской гонке

Олег Сыров

Культура

Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк. Писательница Людмила Улицкая, которая являлась соискателем награды, не огорчена проигрышем.

— Вы знаете, я с творчеством Глюк не знакома, — сказала она корреспонденту «Вечерней Москвы». — Не уверена, что ее вообще переводили на русский. Конде и Мураками — мировые писатели, я полагала, что больше шансов у них… Я не думаю, что кто-то лоббировал американскую поэтессу. Скорее всего, это совокупность факторов. Взаимные отношения членов жюри, политические высказывания и прочее. Я совершенно не расстроена, что победа досталась ей!

Улицкая призналась, что она «большой поклонник второго места». Эта позиция, по словам собеседницы «ВМ», предполагает потенциал, которого нет у первого места, и тот, кому не досталась премия, меньше вовлечен в суету и информационный шум:

— Я вполне довольна. Я — человек второго места, меня это устраивает! В прошлом году я также была в шорт-листе и входила в список лидеров. Перед тем как я получила Букеровскую премию за лучший роман на русском языке, я трижды была в шорт-листе.

По мнению Улицкой, многократное пребывание в шорт-листах — «знак качества», который значит больше, чем однократное выдвижение и присуждение премии.

Согласно предварительно составленному рейтингу, наиболее вероятными кандидатами на премию были французская писательница Мариз Конде, российская писательница Людмила Улицкая и японский писатель Харуки Мураками. Денежную премию для победителя в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон, что составляет по актуальному курсу около 87,5 миллиона рублей.

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Нобелевская премияЛюдмила Улицкая
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