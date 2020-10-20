У Мусы Джалиля был особый дар. Знаменитый поэт отличался музыкальными способностями, которые унаследовали его правнуки

Правнучка Джалиля Лиза Малышева не раз побеждала на международных музыкальных конкурсах/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Стихотворения Мусы Джалиля переведены на многие языки, о его подвигах в годы войны знают далеко за пределами бывшего СССР. А вот про его любовь к музыке известно меньше. Именно этот дар передался правнукам героя: Михаил и Елизавета — талантливые скрипачи. «Вечерка» встретилась с 12-летней Лизой Малышевой и поговорила о знаменитом прадедушке, творчестве и национальных традициях.

Взмах смычка, и мелодия слетает со струн, растворяется в воздухе. Концерт Мендельсона, фантазия на темы оперы «Кармен» Хубаи, «Кампанелла» Паганини. «Китайский тамбурин» Крейслера — кажется, юная скрипачка не знает усталости. Только за сентябрь шестиклассница Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Елизавета Малышева дала шесть концертов.

Лучший дуэт — семейный

— Дома я занимаюсь музыкой по 5–6 часов, поэтому мне несложно выступать на сцене, — улыбается Лиза. — Тем более что зрители мне всегда попадаются очень добрые. Они тепло меня встречают, и мне безумно приятно дарить им радость и наслаждение красивой музыкой.

В 5 лет она впервые взяла в руки скрипку, в 7 лет уже стала лауреатом Международного конкурса скрипачей им. Йозефа Мицке в Праге, а в 8 лет — V Международного стокгольмского конкурса, в 9 лет юная скрипачка отличилась на Международном конкурсе имени Савшинского в СанктПетербурге... А в прошлом году Лиза получила в Лондоне премию «Молодой музыкант 2019 года».

— Скрипку я полюбила сразу, ведь на ней играет мой старший брат Михаил, — улыбается Лиза. — Я слышала Мишину игру и поняла, что тоже хочу играть именно на скрипке, в 4,5 года я сказала об этом маме. Для меня музыка — это гармоничный новый мир и ближе всего в нем мне творчество Никколо Паганини.

Особенно Лиза любит выступать с братом.

—Мы с Мишей играли дуэтом в Финляндии и Флоренции, — говорит Лиза. — Но сейчас он учится в Тель-Авиве, работает там солистом в филармонии, и мы не можем видеться часто. Но когда брат приезжает, то всегда занимается со мной как педагог.

Так песня не умрет

О знаменитом прадедушке, Мусе Джалиле, девочке рассказывает бабушка Чулпан Мусеевна — единственная дочь поэта, которая, как и внучка героя Татьяна (мама Лизы), живет в Москве.

— Моя бабушка сама не пишет стихи, но она филолог и всю жизнь проработала специалистом по русской классике в издательстве «Художественная литература», — рассказывает школьница. — Мой прадедушка был очень музыкальным человеком, он играл на мандолине, фортепиано, переводил тексты опер с русского языка на татарский. Я думаю, его музыкальность передалась по наследству и нам. Моя мама — пианист, брат— скрипач, и я не расстаюсь с музыкой.

От бабушки девочка с ранних лет знает и про подвиги Мусы Джалиля.

— Прадедушка попал в плен в июне 1942 года и там всту пил в подпольную группу, — рассказывает правнучка великого поэта. — Но в августе 1943 года предатель навел на антифашистов гестапо, и дедушку бросили в тюрьму смерти Моабит, пытали... А 25 августа 1944 года казнили. Перед смертью он передал свои стихи соседу по камере. Я люблю читать стихотворения прадедушки, некоторые из них выучила наизусть. Помните, он написал: «Коль сам умру, так песня не умрет». Мои одноклассники и друзья тоже знают, что мой прадедушка — герой. Я очень этим горжусь. А еще я знаю, по рассказам бабушки, что он очень любил детей, все ребята во дворе ждали, когда у него будет свободная минута, чтобы он мог с ними поиграть.

У Малышевых есть семейные традиции — 15 февраля родные отмечают день рождения Мусы Джалиля дома, а 25 августа едут в Казань, где проводятся дни памяти известного певца свободы в его музее-квартире. Там потомки поэта непременно встречаются с почитателями его творчества.

— Мне нравится бывать в Казани, нравятся национальные костюмы татар, их яркость и красочность. А еще я мечтаю поехать в Казань на праздник Сабантуй всей семьей, — делится планами школьница.

Не забывают потомки Джалиля и национальных традиций. Малышевы часто готовят дома блюда татарской кухни — румяные эчпочмаки с мясом (татарские пирожки), суп умач с очень тонкой лапшой.

А еще в их семье наряду с классической и популярной музыкой звучит и национальная.

— С удовольствием слушаю народные татарские песни и музыку татарских современных композиторов. Мне кажется, очень важно помнить свои корни, чтить традиции предков, — рассуждает шестиклассница. —Например, 21 марта мы отмечаем Навруз. Ходим в этот день к бабушке или накрываем стол дома и приглашаем ее к нам. Нам нравится проводить время вместе, готовить белиш и пить чай с чак-чаком, без которого у татар не обходится ни один праздник. Мы очень любим чак-чак, хотя сами его не готовим, а покупаем в магазине. Надеюсь, когда-нибудь я научусь печь это лакомство.

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