Поезд-музей расскажет о героях. Столичные заводы раскрыли военные архивы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

22 октября на самую протяженную ветку столичной подземки — Арбатско-Покровскую — вышел новый тематический поезд «Московская промышленность — фронту». Архивные снимки и исторические факты познакомят пассажиров с буднями московских предприятий в годы войны. Запуск поезда приурочен к 75-летию Победы над гитлеровской Германией.

Все для фронта

Проект — дань уважения сотрудникам московских предприятий в юбилейный год: миллионам рабочих, включая женщин и подростков, которые, сутки напролет стоя у станков, помогали приблизить Победу.

— В начале войны почти все предприятия Москвы перешли на выпуск продукции для фронта, — отмечает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. — К ноябрю 1941 года доля военной продукции превысила 90 процентов. Производственные планы выросли больше чем вдвое. Красная армия обру-шила на врага 87 миллионов снарядов и мин, собранных руками московских рабочих. Каждый восьмой советский самолет и каждый второй пистолет-пулемет Великой Отечественной были произведены в Москве.

Проект объединил почти полсотни столичных предприятий. Были изучены тысячи документов из заводских и городских архивов, которые позволили создать настоящий поезд-музей. «Передвижная экспозиция» охватывает все стороны жизни промышленной Москвы в годы войны: изобретения, помощь фронту, уникальную операцию по эвакуации производств.

Маршрут памяти

На свою первую станцию тематический поезд марки «Русич» прибыл сегодня из депо «Красная Пресня». Далее состав из 10 вагонов «Московская промышленность — фронту» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев. За это время у каждого из нас будет шанс совершить своеобразную экскурсию в прошлое, переходя из вагона в вагон, рассматривая черно-белые снимки военных лет и читая короткие истории, из которых складывалась Победа. Кроме того, пассажиры услышат историческую хронику, которую озвучили народная артистка России Валентина Талызина и народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

— Во всем моем творчестве самое драгоценное — то, что посвящено нашей Победе, — как-то признался журналистам Василий Семенович, чья роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры» стала классикой советского кинематографа. Именно Василия Семеновича в 70-х годах режиссер Роман Кармен пригласил озвучивать документальную киноэпопею «Великая Отечественная», где обнародовали цифры страшных потерь. Лановой вспоминал, как не мог сдержать слез и постоянно останавливался в ходе озвучивания, когда увидел крупный план людей разных возрастов, отправлявшихся на фронт из блокадного Ленинграда, и слова: «Вглядитесь в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернется живым». Лишь через неделю «научился справляться с комом в горле».

Конечно, знаменитый актер не мог остаться в стороне от нынешней памятной акции в честь сотрудников московских промышленных предприятий, не жалевших себя ради Победы.

Кстати, на сегодняшний день в подземке курсируют уже более десяти тематических поездов. Эти подвижные культпроекты пользуются большой популярностью у пассажиров. Составы заметно отличаются от остальных поездов как снаружи, так и внутри оригинальным оформлением, и в них совсем нет рекламы.

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