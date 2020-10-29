Самый старший пионер

ннокентий Николаевич Жуков / Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

Исполнилось 145 лет со дня рождения Иннокентия Жукова, одного из самых ярких, но сегодня почти забытого подвижника детского движения, чье имя непосредственным образом связано с историей создания пионерской организации в Советском Союзе. А знатоки и ценители искусства знают Иннокентия Жукова как талантливого скульптора, чьи работы сегодня, увы, можно перечесть по пальцам, ибо время обошлось с ними безжалостно

Иннокентий Николаевич Жуков, замечательный скульптор и педагог, родился в октябре 1875 года в Горном Зерентуе, в Забайкалье, на золотом прииске. Был в семье пятым из восьми детей. Учился в читинской гимназии, затем в Петербургском университете на историко-филологическом факультете. За участие в революционной деятельности был исключен, сослан в Псков, затем в Нерчинск, то есть почти домой, а после восстановления в университете и нового ареста все же завершил образование. Во время учебы женился на землячке Александре Рындиной, которая за восемь лет родила ему четверых детей.

Он не забыл, зачем учился, преподавал географию в гимназии Читы и служил инструктором отдела единой школы в Минпросе Дальневосточной республики до 1921 года, а летом занимался скульптурой, и начиная с 1906 года выставлялся на Осенних выставках. Пока Иннокентий учился в Петербурге, он брал уроки лепки и рисования в Академии художеств.

В 1911 году Жуков уехал в Европу, жил в Германии, Франции, Австро-Венгрии. В 1912–1914 годах занимался в Париже в студии Эмиля Антуана Бурделя, ученика Родена, и заслужил лестные отзывы обоих! Друзья и почитатели таланта собирали ему перед поездкой деньги на стипендию. Занятия прервала Первая мировая война.

За свою долгую творческую жизнь Иннокентий Жуков изваял более тысячи скульптур из глины, гипса и цемента, но все оказалось рассеянным по частным коллекциям, музеям и паркам, а со временем и вовсе погибло, поскольку работы из глины не были обожжены и просто рассыпались. Зато сохранились фотооткрытки с изображением его работ, которые массово выходили по всей России.

Вероятнее всего, во время поездки в Париж Жуков впервые познакомился со скаутским движением. По возвращении в Петербург в 1914 году он снова начал преподавать и активно включился в создание скаутских организаций в России, редактируя при этом журнал «Петроградский скаут» и перерабатывая книгу основателя мирового скаутского движения Баден-Пауэлла «Юный разведчик. Руководство по скаутизму».

Летом 1914–1915 годов Жуков жил под Петербургом, в Поповке, работал в мастерской на даче и руководил отрядом скаутов. Скульптурная мастерская служила штаб-квартирой юных разведчиков. Три раза в неделю проводились занятия, где беседы о законах скаутов чередовались с практическими делами, будь то помощь в постройке забора для местной гимназии, раскорчевка пней на участке или походы на реку Ижору, ночевки в палатках. Дети звали его за глаза дядя Кеша.

В 1916 году Жуков был назначен секретарем петербургского отделения Всероссийского общества «Русский скаут», тогда же вышла его книга «Русский скаутизм. Краткие сведения о русской организации юных разведчиков». В скаутизме Жукова привлекали нравственные и патриотические принципы движения, внимание к физическому развитию, активное игровое начало.

За месяц до Октябрьской революции Жуков уехал в Читу. В 1918 году, рассказывая ученикам о географических открытиях, Жуков предложил организовать путешествие по Забайкалью. Собрав около тысячи ребят, он объявил о создании «экспедиционного корпуса». Эта игра объединила детей в возрасте от 10 до 14 лет. У экспедиционного корпуса были отряды разведчиков, инженеров, ботаников, геологов, зоологов, сапожников, музыкантов, санитаров и даже отряд прачек. Хулиганов и курильщиков в путешествие не брали. В результате дисциплина в школах резко повысилась. С приближением отрядов атамана Семенова к Чите Жуков вынужден был распустить детский «экспедиционный корпус».

В 1922 году он приехал в Москву и активно включился в работу с детьми в ЦК комсомола и Наркомпросе. Это Жуков предложил назвать участников новой детской организации пионерами, придумал девиз «Будь готов!» и отзыв «Всегда готов!». Многое он взял у скаутов. Например, за основу значка — знак царских скаутов, геральдическую лилию с тремя лепестками, и адаптировал в пионерский костер. Именно Жуков создавал два первых пионерских отряда в Москве, в опытной школе при Московском институте физической культуры на улице Казакова (тогда Гороховской).

23 марта 1923 года Иннокентия Жукова утвердили членом Главквартиры юных пионеров (ЦБ ЮП), ему присвоили звание старшего пионера Республики. Он хотел, чтобы пионеры сохранили традиции скаутов, прежде всего исследовательско-разведческие. И делал все через игру, настаивая, что именно так можно увлечь детей и чему-то научить их. По Жукову скаут — «альтруист» и даже «рыцарь, который ищет, кому помочь». На совещаниях, проводимых Крупской, он выделялся как «великий выдумщик и спорщик».

Летом 1922 года Жуков представил Народному комиссариату просвещения проект «Педагогические парадоксы и прогнозы будущей педагогики». Он предлагал создать в Минобре штатные должности Робинзона Крузо и его помощника Пятницы. Предложение предусматривало организацию всемирной экспедиции «красных скаутов» с целью исследования Африки, программы обучающих уроков. Эти взгляды воплотились в фантастической повести «Путешествие звена юных пионеров «Красная Звезда» в страну чудес» (1924). Восемь мальчишек, внезапно оказавшихся в стране будущего со всеми ее техническими совершенствами, хоть и называются пионерами, по сути остаются «красными скаутами».

В повести отразилось еще одно увлечение Жукова. «А все-таки это скверно, что мы не знаем языка эсперанто, ведь для международных съездов он незаменим!..» — говорят пионеры, оказавшись в будущем. Ученик Жукова, будущий профессор Николай Чистяков, писал в своих воспоминаниях:

«Мне тогда было 11–12 лет, и я учился в четвертом или пятом классе 41-й московской школы (в Колпачном переулке. — «ВМ»)... И вот среди наших учителей появился Иннокентий Николаевич Жуков — совершенно необычный человек...

Однажды он рассказал нам об эсперанто, международном языке, созданном в 1887 году, родившемся в нашей стране...Мы с трудом изучали в то время русскую грамматику. Разумеется, мы обрадовались, узнав, что эсперантскую грамматику можно выучить за пару дней... Обнаружилось, что на эсперанто можно говорить, писать, петь и даже думать; что на этом языке изданы главные сокровища мировой литературы...»

Жуков активно публиковался в журналах «Барабан» и « Костер», газете «Пионерская правда», где делился мыслями и проектами. Но довольно скоро его идеи оказались не к месту, и новая власть решила отказаться от услуг Жукова, отвергавшего идеологический аспект воспитания пионеров. Последним местом работы Иннокентия Николаевича была школа № 41 Бауманского РОНО Москвы, где он преподавал географию и работал пионервожатым. В 1931 году он ушел на пенсию. Крупская поддержала ходатайство райкома партии о выделении ему персональной пенсии, студии для работы и квартиры.

В 1930-е годы интерес к оригинальному наследию Жукова в скульптуре и педагогике был утрачен. Может быть, и к лучшему: его не коснулась волна репрессий. В ноябре 1940 года он вновь возвращается к делу всей жизни и работает над проектом «Положение о Детской коммунистической организации им. Ленина». Но вот что из его предложений было учтено, надо еще изучать. В годы войны Жуков вылепил из глины сотни курительных трубок для солдат, каждая из которых являла собой уникальное произведение искусства. Немногие красноармейцы знали, что автор трубок был известен в России еще до революции благодаря почтовым открыткам с изображением его скульптур. Увидев эти открытки, великий Роден воскликнул: «Это талант исключительный и глубокий, как их Достоевский».

Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

Человек, чьим девизом было «Гореть и зажигать других», скончался в Москве 5 ноября 1948 года. Он похоронен на Введенском (Немецком) кладбище. Согласно его завещанию, на памятнике сделали надпись: «Любите Родину, боритесь за нее и будьте первыми в труде!» В Иркутском художественном музее находятся его работы: «Девушка с завязанной щекой», «Лицо ребенка», «Старуха» и «Улыбающаяся девочка». Произведения Жукова хранятся и в Русском музее.

Не так давно вместе с краеведами автор материала побывал в закрытой для посещений части старого колумбария Донского кладбища, где мы обнаружили мраморный бюст неизвестной женщины, авторство которого прямо указано — Иннокентий Жуков. А вот табличка с именем усопшей давно свинчена кем-то...

Краеведы пытаются установить, когда и для кого Жуков сделал этот бюст. Может быть, кому-то из читателей «Вечерки» это известно? Пожалуйста, напишите нам.

МНЕНИЕ

Дмитрий Олейников, кандидат исторических наук:

— Принято считать, что у истоков советского пионерского движения стояла Надежда Крупская, но огромную роль в создании пионерии сыграл и педагог Иннокентий Жуков, идеолог скаутизма. Это благодаря ему пионерская организация переняла так много от скаутов. Его заслуга была признана советской, а затем и российской педагогикой, а многочисленные труды не раз переиздавались и цитировались. Первая попытка создать детскую организацию юных коммунистов была предпринята в России осенью 1918 года, но уже через год организацию ЮКов распустили.

А в ноябре 1921-го было принято решение о создании всероссийской детской организации. Были разработаны пионерские символы и атрибуты, принято название новой организации, которое она носила до 1924 года, — отряды юных пионеров имени Спартака. 7 мая 1922 года в Сокольническом лесу в Москве был проведен первый пионерский костер.

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