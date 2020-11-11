В чем был секрет самой первой фотокамеры россиян

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Серийное производство «Смены8 М » началосьв 1970 году в СССР, а закончилось в 1995-м, уже в новой России. Общее количество выпущенных экземпляров потрясает — более 19 000 000 штук! В чем же был секрет этого простенького фотоаппарата, который благодаря своим тиражам попал в Книгу рекордов Гиннесса?

Как рассказал «ВМ» московский фотограф Михаил Геллер, «Смена-8М» отличалась исключительной надежностью и работоспособностью в любых условиях.

— В 1979 году я вместе с друзьями совершал восхождение на хребет Хамар-Дабан — как в песне Юрия Визбора, мы действительно «положили в мешочек сердце», температура была ниже 50 градусов. Из всех камер, что у нас были, работала только одна «Смена-8М»! Футляр ее под конец был весь покоцанный, один раз она даже промокла. Но заряженная фотопленкой производства Германской Демократической Республики «Орво», исправно делала кадры, так что мне этот простенький фотоаппарат запомнился вот этой фантастической работоспособностью, — вспоминает Геллер. Вообще, по его словам, камеру из-за ее дешевизны не жалко было потерять или поломать — на другой день можно было купить новую, так как стоила «Смена-8М» всего 15 рублей.

Самая первая «Смена» (назовем ее «Смена-1», хотя на камере было написано просто «Смена») была запущена в производство в год смерти Сталина, в 1953 году, на Государственном оптико-механическом заводе имени ОГПУ (ГОМЗ) конструктором Ильей Григорьевичем Шапиро. Подходил он к работе творчески.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Во время разработки этой камеры Шапиро принес несколько задних крышек от разрабатываемой им камеры «Смена»и попросил учеников Ленинградского военно-механического техникума «поронять» их со стола, чтобы проверить их на прочность. Ученики с большим удовольствием бросали на пол каждую из крышек раз по 100 и сами могли убедиться, что они не разрушаются, — рассказал «ВМ» Айдас Пикиотас, коллекционер советской фототехники. Простой центральный затвор, несложный объектив и «неубиваемая» конструкция сделали камеру необычайно популярной — способствовала тому и низкая цена (110 рублей в 1954 году). Под названиями Hua Shan и Xing Guang было налажено производство в Китайской Народной Республике.

Фотолюбители быстро поняли, что главное достоинство камеры — объектив, выполненный из высококачественного стекла. Поскольку основной продукцией ЛОМО (ГОМЗ в свое время был переименован в Ленинградское оптико-механическое объединение) были заказы для военно-промышленного комплекса и космической отрасли, то оптическое стекло шло и для гражданских, и для военных нужд одинаковое (за исключением специальных случаев, когда использовались специального состава линзы).

И если сравнивать продукцию завода с аналогичными камерами (например , с каким-нибудь простеньким фотоаппаратом «Кодак»), то по техническим показателям объективы ЛОМО были значительно лучше. Лазарь Залманов, многолетний сотрудник ЛОМО, в беседе с «ВМ», однако, заметил, что общая тенденция была такова, что под рукой каждого конструктора лежал справочник с ограничениями применяемости материалов. Так, на фотоаппаратах запрещалось использовать материалы, которые применялись в военной или авиационной промышленности.

— Во многих приборах оборонного назначения применялись особые виды стекол для получения нужных особо точных параметров. Они, естественно, стоили дороже, чем обычные стекла типа К8. В гражданской продукции и особенно в ТНП (товарах народного потребления), изготавливаемых крупными и массовыми сериями, старались применять стекла самые дешевые, чтобы цена фотоаппаратов была минимальна.

Так что, как я понимаю, все дело не в какой-то особой секретности, а в малой цене. Хотя я допускаю, что имелись и отступления от этих правил. Особенно когда создавались камеры профессионального и полупрофессионального класса. Ну и, конечно, в некоторых оборонных приборах иногда использовались и простые стекла, — рассказал Зал манов. Так что секретов у «Смены- 8М» было два: предельно простая конструкция и качество продукции военного завода. Что же из себя представлял этот аппарат? Наводка на резкость — по шкале расстояний, установка экспозиции — по шкале символов (солнечно, солнце в дымке, облачно, низкая облачность, дождевые облака), чувствительность пленки устанавливалась вместе с диафрагмой. Взвод затвора — отдельным рычажком, перемотка — ручная.

Камера-рекордсмен до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке — как для любителей пленочной фотографии, так и для самодельщиков — при помощи скотча и черного картона объектив от «Смены» легко присоединяется к любой современной беззеркальной камере. Цена «Смены-8М» на барахолках и гаражных распродажах — от 100 до 500 рублей. А ассортимент представлен самый широкий — от потертых жизнью экземпляров до ни разу не использованных, в заводской упаковке и с документами.

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