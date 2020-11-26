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Новогоднее предложение. Путешественников ждут горнолыжные курорты, таежная романтика и русская баня
Фото: pixabay.com

Новогоднее предложение. Путешественников ждут горнолыжные курорты, таежная романтика и русская баня

Ирина Ковган

Культура

Эксперты спрогнозировали, что цены на перелеты по России с 25 декабря по 10 января будут ниже на 14–17 процентов, чем в этот же период 2019 года. В среднем билет на праздничные выходные туда-обратно будет стоить 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи. Так туристы смогут сэкономить на путешествии и увидеть, как отмечают Новый год разные регионы страны.

До новогодних праздников осталось чуть больше месяца, а предсказать, какими будут эти дни, все еще очень сложно. Пандемия внесла корректировки в планы тех москвичей, кто привык отмечать Новый год за рубежом. Да и обстановка внутри страны вызывает вопросы. Значит ли это, что горожанам предстоит провести каникулы дома?

По мнению председателя комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергея Абрамова, направления внутреннего туризма, которые были популярны для зимнего отдыха раньше, будут доступны и продолжат пользоваться спросом и в этом году.

— Мне кажется, москвичам, которые планируют путешествия на новогодние праздники, стоит обратить внимание на Алтай, Карелию, Великий Устюг, Камчатку, Байкал. Эти направления традиционно популярны зимой, — поделился Сергей Абрамов.

Пандемия поспособствовала тому, что россияне стали больше интересоваться достопримечательностями своей Родины. Внутренний туризм активно развивается: на рынке появляются новые интересные предложения путешествий по приемлемой цене. К тому же упор на эту сферу делает правительство, предлагая разные программы поддержки отрасли.

Несмотря на пандемию, власти большинства регионов не планируют вводить локдаун. Однако в Бурятии с 16 до 30 ноября введены более строгие ограничения. Там приостановлена работа кафе и ресторанов, торговых и развлекательных центров, магазинов одежды, салонов красоты, бань и кинотеатров. Тем не менее другие регионы успешно сдерживают распространение инфекции, так что туристы могут спокойно планировать отдых в полюбившихся или еще незнакомых местах.

— Достаточно будет просто соблюдать меры безопасности, чтобы путешествовать по стране. Нужно обязательно носить маску и перчатки и пользоваться антисептиками. Может случиться так, что закроются, например, музеи и театры. Но и это не проблема. Ведь большинство туристов, по моим наблюдениям, предпочитают спокойный отдых в зимние праздники. А познавательный и активный туризм пользуется спросом, как правило, весной и летом, — прокомментировал Сергей Абрамов.

Горнолыжные курорты

Традиционно для зимнего отдыха москвичи выбирают горы, где можно покататься на лыжах, сноуборде и т.д. Но склоны Куршавеля и Аспена в этом году нам недоступны. Поэтому стоит присмотреться к отечественным базам. Самый популярный российский горнолыжный курорт — «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Там оборудовано более 100 километров трасс разных уровней сложностей, поэтому кататься смогут и семьи с детьми, и опытные горнолыжники. Однако стоит признать, что «Роза Хутор» — далеко не самый дешевый курорт. Такая поездка на шесть ночей в канун Нового года обойдется одному взрослому примерно в 130 тысяч рублей.

Более бюджетный горнолыжный курорт — Шерегеш в Кемеровской области. Туда туристы со всей России приезжают покататься по «пухляку» — толстому слою рыхлого снега, который в высоту обычно достигает около семи метров.

Кроме того, туристов ждут горнолыжные курорты Красноярского края, Ленинградской и Мурманской областей, Кавказа и Алтая. А те, кто не хочет улетать за несколько тысяч километров от дома, могут выехать на склоны Сорочан в Московской области.

— Осень и зима в нашей стране недооценены как сезоны для путешествий. Русская зима — это не только туристический бренд, но и множество предложений для отдыха. Горнолыжные трассы разного уровня сложности можно выбрать от южного Сочи до арктических Хибин, от кавказского Архыза до дальневосточного Сахалина. На Севере склоны открыты уже с ноября, — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Туры на снегоходах и колоритные Деды Морозы

Один из самых популярных регионов России для зимнего отдыха — Республика Карелия. Средняя стоимость поездки на пять дней на человека составит от 30 тысяч рублей.

В Карелии туристам предлагают, например, отправиться в туры на снегоходах. Днем можно покататься по замерзшим озерам и таежным лесам, вечером — попариться в русской бане, попробовать традиционные блюда карельской кухни. А ночлег туристам организуют в настоящей таежной избушке.

— Уже с конца осени формируется множество комбинаций туров и предложений для активного отдыха, экскурсионных программ или этнопутешествий к коренным народам Севера. Одна из наших задач — раскрыть разные возможности зимнего отдыха в России и сделать его еще доступнее и комфортнее, — прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Интересно будет встретить Новый год в Карелии и любителям животных. Здесь в поселке Мат росы, деревне Кудама или комплексе «Карьяла Парк» на берегу реки Шуи можно покататься на санях, запряженных северными оленями и собаками — маламутами и хаски. Маршруты рассчитаны на 10–12 километров. А после поездки животные не прочь полакомиться любимыми угощениями из рук туристов.

В Карелии есть еще одно необычное развлечение. В этом регионе живут аж два местных Деда Мороза — Паккайне и Талви Укко. Резиденция первого находится в городе Олонец, а второй поселился недалеко от Петрозаводска. Можно отправиться к ним в гости и поучаствовать в традиционных русских зимних забавах, например метании валенок, набитых снегом.

Новогоднее предложение. Путешественников ждут горнолыжные курорты, таежная романтика и русская баняФото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый уровень релакса

Горный Алтай привлекает туристов со всего мира не только летом, но и зимой. В этот регион традиционно приезжают, чтобы заняться экотуризмом — сходить в поход в горы или сплавиться по реке.

А еще здесь активно развивается глэмпинг. Это новый вид экотуризма, при котором путешественники живут в комфортных домиках на природе. Такой вид отдыха особенно популярен у городских жителей, которые стремятся отдохнуть от бесконечной суеты вокруг. Глэмпинг — это возможность проснуться под птичье пение и в тишине погулять по красивому заснеженному лесу. При этом турист обеспечен горячим душем, мягкой постелью, вкусной едой и другими удобствами, как в хорошей гостинице.

В бунгало или апартаментах среди горных хребтов можно накрыть праздничный стол, а в полночь выйти на крыльцо и полюбоваться звездным алтайским небом — там оно кажется ближе, чем на равнине. А еще можно присоединиться к хороводам у елки, которые там устраивают в честь праздника.

— Сегодня глэмпинг очень популярен. Это новое слово в сфере туризма. Очень много людей уже попробовали пожить в комфортных условиях на природе. И я пока не встречал ни одного, кому бы это не понравилось. Так что, мне кажется, Алтай станет отличным местом, чтобы перезагрузиться, отдохнуть душой и телом и начать год с новыми силами, — поделился Сергей Абрамов.

Поправить здоровье

Тем, кто скучает зимой по теплому морю, стоит обратить внимание на курорты с термальными источниками. Почему бы не поплавать в открытом бассейне, когда на улице мороз? Причем сделать это можно в разных уголках страны.

Термальными источниками славится Тюменская область. Набор минеральных солей и микроэлементов, который содержится в местной «минералке», ускоряет метаболизм, стабилизирует обмен веществ. Температура воды в минеральных бассейнах обычно от 35 до 50 градусов. Купаться в таком природном джакузи не холодно даже в сибирские морозы.

Горячие природные ванны есть и в других регионах России. Например, в Краснодарском крае, на Кавказе, неподалеку от озера Байкал, в Саратовской области и в Крыму.

— Не стоит забывать про южные курорты. Краснодарский край и Крым тоже могут предложить интересные программы отдыха зимой. К тому же сервис в этих регионах хорошо развит и способен удовлетворить все запросы гостей. И даже в декабре и январе там довольно тепло. Так что посетить Крым и Краснодарский край зимой — это отличная возможность исследовать эти регионы, когда там не так много туристов, как летом, — отметил Сергей Абрамов.

Еще один популярный вариант для отдыха — санатории. Многие россияне считают такой отдых во время пандемии самым безопасным.

— Здравницы готовят изменения в новогодние программы. Это прежде всего касается развлекательных мероприятий. Акцент в этом году делается на подготовку большого количества мероприятий на открытом воздухе. Такой подход позволит провести праздник с пользой для здоровья и соблюсти социальную дистанцию. Для отдыха гостям нужно предоставить справку об эпидокружении и санаторно-курортную карту. На карантин никого отправлять не планируется, — рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Стоимость новогоднего тура в санаторий в среднем начинается от 4000 рублей в сутки на человека. При этом условия во многих из них не уступают хорошим отелям. Но в эту сумму включены не только питание и размещение, но и оздоровительные или лечебные программы, а также различные активности и анимация.

— Для того чтобы избежать большого скопления людей в спа-зонах, бассейнах и фитнес-центрах, большинство санаториев вводят график посещения этих мест для своих гостей, — пояснил Михаил Данилов.

В этом году отечественные здравницы и гостиницы уделят безопасности особое внимание.

ЦИФРЫ

474 проекта в сфере создания инфраструктуры и новых маршрутов для путешествий внутри страны получат в 2020 году денежные гранты от правительства России на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Средняя стоимость одной заявки — 2,6 миллиона рублей.

КОММЕНТАРИИ

Елена Лысенко, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма федерального агентства по туризму:

— Наша страна в этом году столкнулась с неприятными вызовами в развитии туризма. Процессы, которые сейчас происходят, требуют большей мобилизации от всех участников рынка. Необходимо действовать на опережение, создавать и внедрять новые платформы, направленные на поддержку как туркомпаний, так и самих туристов. Например, мы инициировали проект, в рамках которого гражданам, отдыхающим в российских регионах, компенсируют часть расходов за приобретение туров. В программе участвуют поездки от двух ночей. Мы убрали требование по минимальной цене, необходимое для получения кешбэка. Теперь возврат распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата составляет 20 тысяч рублей.

Грана Бабасян, президент общественного союза индустрии гостеприимства:

— Территориальный, ландшафтный, природный размах нашей страны, богатство ее культурно-исторического фонда обусловливают большое разнообразие отдыха в России, включая зимний туризм. Это не только активный отпуск на знаменитых горнолыжных курортах. Сегодня широкие возможности для зимнего туризма и посещения интересных, нераскрученных локаций открываются во многих субъектах. Одни из ярких примеров: горнолыжный курорт «Алдан» в Якутии, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, комплекс «Горный воздух» на Дальнем Востоке, «Кувандык365» в Оренбургской области, «Трехгорье» и «Хвойный урман» в Ханты-Мансийском округе, «Альмир» и «Северный каньон» в Хабаровском крае.

КАК У НИХ

Куба

Для поездки не нужно сдавать тест на ковид и проходить карантин. Единственное требование: необходимо заплатить санитарный взнос — 30 долларов. По прилете всем туристам измеряют температуру и делают ПЦР-тесты.

Турция

Россиянам не нужно предоставлять результаты теста, однако по прилете обязательна термометрия и заполненная справка для контроля.

Объединенные

Арабские Эмираты По прилете в Дубай российскому туристу нужно предоставить отрицательный результат теста на COVID, сделанный не раньше чем за четыре дня до полета. В аэропорту проведут еще одно исследование. К тому же туристам нужно оплатить антиковидную страховку.

Танзания

Полететь туда можно, авиа-сообщение возобновилось, но если по прибытии у туристов проявятся симптомы коронавирусной инфекции, им нужно будет пройти обязательное тестирование и 14-дневный карантин.

Сербия

Страна открыта для путешественников. Правительство отменило все правила, касающиеся коронавируса. Туристам не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Карантин отбывать тоже не придется.

Мальдивы

Туристы, приезжающие в страну, должны предъявить результаты проверки на коронавирус. Тестирование должно быть пройдено не позднее чем за 72 часа до момента прилета. Еще туристам нужно будет заполнить декларацию о состоянии здоровья.

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