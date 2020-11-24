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Совместить отдых и лечение. Названы пять безопасных направлений для новогодних поездок
Фото: www.kirillumrikhin.com

Совместить отдых и лечение. Названы пять безопасных направлений для новогодних поездок

Виктория Федотова

Туризм

В этом сезоне у россиян очень популярны направления горнолыжного отдыха и короткие экскурсионные туры. Об этом рассказал почетный президент Российского союза туроператоров, руководитель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туриндустрии Сергей Шпилько в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы». Он также назвал самые популярные и безопасные направления для путешествий в новогодние праздники.

— Это не только направление Золотого кольца. Мы фактически получили второе Золотое кольцо в формате Тульской, Рязанской и Калужской областей. Они другие просто. Это не белокаменная программа, но чрезвычайно интересная, интерактивная. Недальние туры и на Новый год, и в выходные организовываются, и это надо использовать. На мой взгляд, этот Новый год можно объявить или сделать Новым годом здоровья, — заявил Шпилько.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Круглый стол: «Отдых на Новый год. Куда ехать, если некуда ехать»

Эксперт отметил, что из-за пандемии коронавируса многим россиянам необходима реабилитация и укрепление иммунитета, положительные эмоции. По словам собеседника, необходимо воспользоваться этими новогодними праздниками, чтобы укрепить свое здоровье.

— Для этого необязательно ехать на южные курорты — у нас великолепные санаторно-курортные комплексы есть по всей стране. От Приморья и Магадана до Северного Кавказа и Балтики — сильные санатории есть везде, — сказал он.

Те россияне, которые не могут тратить много денег на дорогу, могут рассмотреть для отдыха санатории Подмосковья.

— Вокруг Подмосковья много санаториев, есть они и в Башкирии, Татарстане, Пермском крае — это 430 тысяч мест. Лучшие санатории у нас по уровню квалификации персонала и медицинскому оборудованию не уступают лучшим частным клиникам страны. Сейчас практически все они занимаются разработкой и реализацией антивирусных программ. С точки зрения безопасности они прошли такую школу, как на войне. Там просто изощренные системы выявления и локализации коронавируса, — подчеркнул собеседник.

Шпилько отметил, что ни один российский санаторий не допустил массовой вспышки коронавирусной инфекции, в противном случае новости не сходили бы с первых полос СМИ несколько дней.

— Надо сказать, что огромная часть врачей переболела, многие здравницы были вынуждены лечить у себя больных, потому что в аэропорт не пустят, в больницу не отправишь, на улицу не выбросишь. Поэтому они с точки зрения мер безопасности поднаторели чрезвычайно. Сейчас, используя сезонные скидки плюс кешбэк 20 процентов, самое время заняться своим здоровьем, — напомнил собеседник.

На вопрос ведущих назвать топ-5 регионов по санаторно-курортному лечению Шпилько назвал Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Подмосковье, пятое место делят Башкирия и Алтайский край. В этих регионах больше всего санаториев для отдыха и лечения.

— Сейчас городская медицина испытывает напряжение, а людям надо лечиться. Если речь не идет о срочной хирургии, то санатории могут помочь решить проблемы со здоровьем — только не на больничной койке, а на курортной. Я поддерживаю все виды туризма, но сегодня санатории — самый прагматичный и правильный выход, — подытожил эксперт.

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