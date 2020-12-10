Создавать красоту помогает музыка

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Московский фестиваль хоров воскресных школ собрал у экранов более 2400 зрителей.

Духовные песнословия, произведения классиков и современных авторов, в том числе композиции, посвященные 75-летию Победы, — программа фестиваля, как всегда, была насыщенной. Как и в прошлом году, голоса юных исполнителей звучали на од- ной из самых современных сцен столицы — в Большом зале концертного комплекса «Зарядье». Из нового для мероприятия — онлайн-формат, а с ним и новые зрители. Никогда еще концерт не собирал такую аудиторию — более 2400 человек.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Алексей Пузаков напомнил, что каждый может стать творцом и создавать красоту вокруг себя посредством творчества.

— В этом заключается и одна из главных задач воскресных школ, — отметил Алексей Пузаков в приветственном слове.

Лауреатами фестиваля стали лучшие хоры из православных школ и гимназий столицы. В их числе — хор православной гимназии «Люблино», старшая группа Детского отделения Московского Синодального хора и другие коллективы.

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