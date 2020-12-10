Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Создавать красоту помогает музыка
Фото: Mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Создавать красоту помогает музыка

Вера Журавлева

Культура

Московский фестиваль хоров воскресных школ собрал у экранов более 2400 зрителей.

Духовные песнословия, произведения классиков и современных авторов, в том числе композиции, посвященные 75-летию Победы, — программа фестиваля, как всегда, была насыщенной. Как и в прошлом году, голоса юных исполнителей звучали на од- ной из самых современных сцен столицы — в Большом зале концертного комплекса «Зарядье». Из нового для мероприятия — онлайн-формат, а с ним и новые зрители. Никогда еще концерт не собирал такую аудиторию — более 2400 человек.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Алексей Пузаков напомнил, что каждый может стать творцом и создавать красоту вокруг себя посредством творчества.

— В этом заключается и одна из главных задач воскресных школ, — отметил Алексей Пузаков в приветственном слове.

Лауреатами фестиваля стали лучшие хоры из православных школ и гимназий столицы. В их числе — хор православной гимназии «Люблино», старшая группа Детского отделения Московского Синодального хора и другие коллективы.

Читайте также: Около тысячи школ стали партнерами Музея Победы

хоры75-летие Победыонлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Все мнения
О проекте