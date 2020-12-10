Почти тысяча школ стали партнерами Музея Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

За время работы программы «Школьный музей Победы» ее участниками стали 936 школьных музеев из 81 российского региона.

Как отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, первым партнером музея стало образовательное учреждение из Магаданской области. Средняя школа поселка Ола была образована в 1913 году, в 1999 году в ней открыли школьный музей. В его экспозиции, в частности, есть раздел, посвященный северянам-фронтовикам и Героям Советского Союза из Магадана

Самый активный участник проекта среди российских регионов — Пензенская область. Ее представляют 36 учебных заведений. Из Тюменской области подали заявки 30 школ, 20 школ – из Москвы.

Программа «Школьный музей Победы» позволяет создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы. Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций России. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны.

Для участия в программе нужно с 1 декабря 2020 года до 15 февраля 2021 года заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Ранее Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к Международному дню художника.

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