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Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к Международному дню художника
Гид расскажет о судьбе самих художников, а также о героях и событиях, изображенных на картинах / Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к Международному дню художника

Юлия Курганова

Город

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию в Международный день художника, который отмечается во вторник, 8 декабря. Виртуальная программа «Художники Победы» размещена на YouTube-канале музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Посетители экскурсии «побывают» в выставочной галерее музея и познакомятся с творчеством живописцев и графиков — участников Великой Отечественной. Представленные картины написаны в боевой обстановке, в госпиталях и партизанских отрядах, а также и в послевоенное время.

— Отношение в фронтовому художнику было в высшей степени уважительное. Даже если художник не стрелял, а рисовал, находясь в эпицентре боевых действий, его жизнь подвергалось не меньшей опасности, чем жизнь фронтового корреспондента или фотографа. Окружающая обстановка и настрой людей требовали от художника правдивости и достоверности, — рассказала экскурсовод Музея Победы Нина Гелашвили.

Зрители увидят картины Дмитрия Беляева, Павла Блока, Бориса Неменского, Виктора Дмитриевского, Виктора Макеева, Николая Соколова, Екатерины Зерновой и многих других.

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию к Международному дню художника Фото: пресс-служба Музея Победы

Гид расскажет о судьбе художников и о героях и событиях, которые изображены на картинах. В конце программы экскурсовод задаст зрителям три вопроса. Наиболее активные участники викторины получат призы от Музея Победы.

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