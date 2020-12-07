Жителей столицы пригласили на онлайн-экскурсию по музею-квартире Мейерхольда

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заглянуть в кабинет театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, а также познакомиться с его биографией можно на виртуальной экскурсии по музею-квартире «Мейерхольд. Без кулис». Видео будет доступно для пользователей на сайте культурного проекта # Москвастобой.

Участники узнают об истории создания музея, о важных фактах биографии режиссера-новатора, а также о его открытиях в театральном искусстве первой трети XX века. Жители столицы увидят макет уникальной сценографии к спектаклю «Великодушный рогоносец», фотографии семьи Мейерхольда, костюм Маргариты Готье, в котором эту роль играла супруга Мейерхольда Зинаида Райх, и многое другое.

Музей находится на адресу Брюсов переулок, дом 12. Туда Мейерхольд переехал в 1928 году вместе с женой и ее двумя детьми от брака с Сергеем Есениным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Известно, что в 1991 году эту квартиру превратили в музей, она стала филиалом комплекса Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

На виртуальной экскурсии зрители смогут заглянуть в кабинет режиссера. Его реконструировали, используя разные источники, среди которых фотографии, документы, архитектурные планы, а также воспоминания родственников. В 1934 году состоялась последняя премьера Мейерхольда на сцене Москвы — спектакль «Дама с камелиями».

Участникам мероприятия также расскажут историю появления чертежной доски, которая заменяла письменный стол в кабинете мастера.

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