Музей Победы подготовил онлайн-экскурсию о битве под Москвой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичный Музей Победы проведет онлайн-программу, посвященную битве под Москвой. Рассказ об этом этапе отечественной истории можно посмотреть на YouTube-канале музея.

Посетители смогут побывать в диораме «Контрнаступление советских войск под Москвой» и увидеть военный город и поле боя в районе Яхромы.

Создатель диорамы, художник Евгений Данилевский, изобразил сражающуюся Москву: марширующие части, митинг добровольцев, дивизион противовоздушной обороны возле памятника Александру Пушкину.

Гид расскажет пользователям о героических страницах Московской битвы, среди которых парад на Красной площади, подвиг 28 панфиловцев, бои на Бородинском поле.

Зрителям также покажут уникальную реликвию, которую хранят в музее, — письмо, пробитое пулей, нанесшей смертельное ранение командиру Полосухину. Его написала дочь военнослужащего.

Напомним, контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 года. Эта операция стала первым большим успехом Красной армии в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Музей Победы подготовил онлайн-программу о контрнаступлении под Москвой