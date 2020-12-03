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Музей Победы подготовил онлайн-программу о контрнаступлении под Москвой
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Музей Победы подготовил онлайн-программу о контрнаступлении под Москвой

Ростислав Зубков

Культура

Столичный Музей Победы проведет онлайн-программу, посвященную 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Все мероприятия запланированы на субботу, 5 декабря.

В полдень на сайте музея состоится виртуальная экскурсия, где гостям расскажут о событиях декабря 1941 года, покажут военную столицу, поле боя в районе подмосковного города Яхромы, а также объяснят, как удалось сорвать коварные планы нацистов и помешать им захватить столицу. Помимо этого, будут представлены настоящие экспонаты, в том числе личные вещи героев того времени, например, пробитое пулей письмо полковника Виктора Полосухина.

В 13:00 стартует литературно-музыкальная программа «Битва за Москву», в ходе которой можно послушать такие известные композиции военных лет, как «Священная война», «Марш защитников Москвы» и «Гимн Москвы». Их исполнит детский музыкальный театр «Домисолька».

Наконец, в два часа дня будет проведен мастер-класс «Военная техника времен Великой Отечественной». Во время этого мероприятия участникам раскроют секреты моделирования, и они сами попробуют сделать макеты военной техники. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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