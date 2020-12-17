Цыганский театр готовит сюрприз

Член президиума Союза абстракционистов России Евгений Нэтра (слева) и народный артист России Николай Сергиенко / Фото: Пресс-служба театра «Ромэн»

Коллектив единственного в мире цыганского театра «Ромэн» отметил 89-й день рождения учреждения. В рамках праздника в его фойе открылась выставка картин «Душа в искусстве».

Публике представили портреты народного артиста СССР Николая Сличенко и народной артистки России Екатерины Жемчужной, а также множество других картин.

— Идея создать такую экспозицию зародилась у меня потому, что цыгане ассоциируются с душевностью в искусстве, у них зажигательные танцы, проникновенные песни, — говорит куратор выставки Мария Матю.

Здесь можно увидеть работы 25 художников. А картину «Рождение вдохновения» Наталья Сходнова готовила для этого проекта специально.

— Я хотела показать, что любой человек может быть творческой личностью. Напрашивается сравнение с бабочкой, которая рождается из куколки и несет окружающим радость, — говорит Сходнова.

Произведение «Цыгане шумною толпою» Лидия Бурканова написала после посещения Витебска, где в 2015 году отмечали 100-летие бракосочетания Марка Шагала.

— В этот праздник в разных уголках города проходили свадьбы, — рассказывает художница. — И эти воспоминания вылились на холст.

А руководители театра рассказали о планах на будущее.

— Сейчас мы репетируем новую концертную программу и хотим сделать сюрприз зрителям, — объясняет заведующий музыкальной частью, заслуженный артист России Николай Лекарев. — Жаль, что залы заполняются пока только на четверть. Надеемся, что скоро эти времена пройдут, и очередную нашу работу смогут увидеть много зрителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Романцова, директор театра «Ромэн»:

— В 1930 году в Советском Союзе было принято решение о создании цыганского театра. Уже 16 декабря 1931 года он распахнул свои двери, и зрители смогли увидеть первый цыганский спектакль. 89 лет с исторической точки зрения вроде бы немного, но с человеческой — достаточно. И теперь начинается обратный отсчет юбилейного года. Конечно, последние месяцы внесли коррективы, и уже с опаской можно говорить о планах. Но артисты репетируют и готовят новые постановки.

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