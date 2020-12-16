Поиск смыслов. Театр меняется

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Коронавирус внес своим изменения. Для театралов "Вечерка" провела ревизию новых трендов, которые определяют особенности жизни культурных заведений.

Пандемия внесла свои корректировки в жизнь театров. Им приходится приспосабливаться к новым условиям, не забывая о вековых традициях.

— Современный театр делает акцент на онлайн-сферу, — говорит режиссер, драматург, руководитель Арт-платформы Моспродюсера Дмитрий Бикбаев. — Она диктует главный тренд, хотя офлайн-постановки продолжают существовать, и театры выпускают премьеры. Пандемия накладывает свои ограничения на взаимоотношения со зрителями. Она диктует форму, в которой высказываются театральные деятели.

Меняется в связи с этим и тема театральных постановок. Во многих из них появляется мысль об онлайн-реальности, которая нас поглощает, и даже некоторые классические сюжеты «транспонируются» в диджитал-сценографию.

— Конфликт и взаимодействие человека и «цифры» — основной тренд времени. В дальнейшем он будет набирать силы, — рассуждает Дмитрий. — Много техники. Изменились и декорации. Театры пришли к тому, что для антуража лучше использовать графику, 3D-мэппинг. Это не дешевле, чем традиционные декорации. Зато удобно. Сцена освобождается от нагромождения вещей, реальные предметы заменяются предметами ненастоящими.

— Но театр по-прежнему режиссерский, — продолжает Дмитрий Бикбаев. — Если раньше большое внимание уделялось форме и содержанию, то сейчас поиск смысла занимает художника. Он осмысляет и трактует классику по-своему. В театральном репертуаре есть совершенно уникальные вещи, которые уже не идут «буква в букву» с автором: режиссеры создают свои творения, часто только вдохновляясь литературным произведением.

— Классика — это ценность, она остается интересной, — подытоживает Дмитрий. — Другой вопрос, каким образом ее воплощают. Режиссер-постановщик имеет полное право найти новые подтексты и создать свою собственную сценическую реальность, не зависящую от первоисточника.

КСТАТИ

Оперный театр тоже существует в новых условиях, поэтому зритель увидит далеко не все запланированные премьеры. Есть ограничения по количеству артистов на сцене и участников хора. А в классической опере прописаны все партии. Театры, в которых можно увидеть классические музыкальные произведения, не готовы что-то менять.

ЗАКУЛИСЬЕ

Есть некоторые изменения и в подготовке артистов для сцены. Так, эксперты отмечают, что все чаще в последнее время в столичных театрах стали использовать специальный пластический грим (это накладки из силикона или подобного подвижного материала, с помощью которых можно кардинально изменить внешность артиста). Яркий пример — Театр Наций.

Не так давно там вышел спектакль о жизни Михаила Горбачева, которого сыграл Евгений Миронов. Одна из особенностей постановки — пластический грим. Раньше в театрах его нечасто применяли. Он довольно сложный в работе, дорогостоящий, а еще — и это немаловажный факт — требует очень много времени. Для потоковых театров, где показывается по несколько спектаклей в день, это было проблемой.

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