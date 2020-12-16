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Поиск смыслов. Театр меняется
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Поиск смыслов. Театр меняется

Ольга Пирогова

Общество

Коронавирус внес своим изменения. Для театралов "Вечерка" провела ревизию новых трендов, которые определяют особенности жизни культурных заведений.

Пандемия внесла свои корректировки в жизнь театров. Им приходится приспосабливаться к новым условиям, не забывая о вековых традициях.

— Современный театр делает акцент на онлайн-сферу, — говорит режиссер, драматург, руководитель Арт-платформы Моспродюсера Дмитрий Бикбаев. — Она диктует главный тренд, хотя офлайн-постановки продолжают существовать, и театры выпускают премьеры. Пандемия накладывает свои ограничения на взаимоотношения со зрителями. Она диктует форму, в которой высказываются театральные деятели.

Меняется в связи с этим и тема театральных постановок. Во многих из них появляется мысль об онлайн-реальности, которая нас поглощает, и даже некоторые классические сюжеты «транспонируются» в диджитал-сценографию.

— Конфликт и взаимодействие человека и «цифры» — основной тренд времени. В дальнейшем он будет набирать силы, — рассуждает Дмитрий. — Много техники. Изменились и декорации. Театры пришли к тому, что для антуража лучше использовать графику, 3D-мэппинг. Это не дешевле, чем традиционные декорации. Зато удобно. Сцена освобождается от нагромождения вещей, реальные предметы заменяются предметами ненастоящими.

— Но театр по-прежнему режиссерский, — продолжает Дмитрий Бикбаев. — Если раньше большое внимание уделялось форме и содержанию, то сейчас поиск смысла занимает художника. Он осмысляет и трактует классику по-своему. В театральном репертуаре есть совершенно уникальные вещи, которые уже не идут «буква в букву» с автором: режиссеры создают свои творения, часто только вдохновляясь литературным произведением.

— Классика — это ценность, она остается интересной, — подытоживает Дмитрий. — Другой вопрос, каким образом ее воплощают. Режиссер-постановщик имеет полное право найти новые подтексты и создать свою собственную сценическую реальность, не зависящую от первоисточника.

КСТАТИ

Оперный театр тоже существует в новых условиях, поэтому зритель увидит далеко не все запланированные премьеры. Есть ограничения по количеству артистов на сцене и участников хора. А в классической опере прописаны все партии. Театры, в которых можно увидеть классические музыкальные произведения, не готовы что-то менять.

ЗАКУЛИСЬЕ

Есть некоторые изменения и в подготовке артистов для сцены. Так, эксперты отмечают, что все чаще в последнее время в столичных театрах стали использовать специальный пластический грим (это накладки из силикона или подобного подвижного материала, с помощью которых можно кардинально изменить внешность артиста). Яркий пример — Театр Наций.

Не так давно там вышел спектакль о жизни Михаила Горбачева, которого сыграл Евгений Миронов. Одна из особенностей постановки — пластический грим. Раньше в театрах его нечасто применяли. Он довольно сложный в работе, дорогостоящий, а еще — и это немаловажный факт — требует очень много времени. Для потоковых театров, где показывается по несколько спектаклей в день, это было проблемой.

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