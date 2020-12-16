Новым худруком театра Романа Виктюка назначен режиссер Денис Азаров
Режиссер Денис Азаров стал худруком театра Романа Виктюка. О его назначении пресс-служба учреждения сообщила в среду, 16 декабря.
Известно, что глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский в этот день представил нового художественного руководителя учреждения.
— Им стал Денис Азаров, — подтвердил пресс-атташе театра в разговоре с РИА Новости.
Напомним, Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Театрального режиссера похоронили 23 ноября на его родине во Львове.
Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имел звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.
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