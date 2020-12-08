Худруком Московского драматического театра Джигарханяна стал Сергей Газаров

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на официальной портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что нового руководителя театра представил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

— Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем. В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна, — прокомментировал назначение Газаров.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище в столице. До этого в Московском драматическом театре прошла церемония прощания с актером.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Газаров является российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и продюсером. Он окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник», Театре-студии под руководством Олега Табакова. Там Газаев в 1991 году поставил спектакль «Ревизор», за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года.

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