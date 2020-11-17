Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ушел из жизни режиссер Роман Виктюк. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Виктюка.

— Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня, — отметили в театре.

Ранее стало известно, что Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Инфекцией заболела половина труппы. Поэтому театр пришлось на некоторое время закрыть на карантин.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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