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Ушел из жизни режиссер Роман Виктюк
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ушел из жизни режиссер Роман Виктюк

Юлия Захарова

Общество

Ушел из жизни режиссер Роман Виктюк. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Виктюка.

— Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня, — отметили в театре.

Ранее стало известно, что Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Инфекцией заболела половина труппы. Поэтому театр пришлось на некоторое время закрыть на карантин.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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