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Романа Виктюка похоронили во Львове
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Романа Виктюка похоронили во Львове

Кирилл Николаев

Общество

Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили в понедельник, 23 ноября, на его родине во Львове. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед похоронами во львовском Первом театре прошла церемония прощания. Тело режиссера поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся родители Виктюка.

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имел звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

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