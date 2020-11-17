Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка. Об этом он написал во вторник, 17 ноября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергея Собянина, новаторские спектакли Виктюка завоевали сердца миллионов зрителей. Он с большим мастерством открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов, а также создавал невероятную энергетику в зале.

— Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича, — написал Сергей Собянин.

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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