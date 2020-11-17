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«Он целая эпоха»: в Госдуме прокомментировали уход Романа Виктюка из жизни
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Он целая эпоха»: в Госдуме прокомментировали уход Романа Виктюка из жизни

Ростислав Зубков

Общество

Роман Виктюк сумел открыть совершенно новую страницу в театральном ремесле и ознаменовал собой целую эпоху. Так заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала «Вечерней Москве» новость о смерти выдающегося режиссера.

— Он целая эпоха, абсолютно новая страница в нашем театральном деле, — подчеркивает актриса.

По ее словам, многие любили говорить, что у Виктюка в театре «все не так, как у других». Этим он — чрезвычайно яркая, отметившая собой эпоху в театре личность — сумел запомниться на долгое время, заключила собеседница «ВМ».

Напомним, о смерти Романа Виктюка сообщили в его театре во вторник, 17 ноября. Народному артисту России и Украины было 84 года.

В конце октября Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Тогда инфекцией заболела половина труппы, в связи с чем театр пришлось на некоторое время закрыть на карантин.

СПРАВКА «ВМ»

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

ГосдумасмертьРоман Виктюк
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