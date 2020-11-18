СМИ назвали претендентов на наследство Романа Виктюка

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Театральный режиссер Роман Виктюк после смерти оставил солидное наследство. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника, у режиссера осталась квартира на Тверской улице в Москве, ее площадь составляет 66 квадратных метров. Кадастровая стоимость равна примерно 25 миллионам рублей, однако на рынке жилья она может вырасти в полтора раза.

Из наследников у Виктюка есть внучатые племянник и племянница, их мать, которые живут во Львове. Они нередко приезжали к режиссеру в столицу и даже взяли его фамилию.

Напомним, что Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Прощание с театральным режиссером состоится 20 ноября.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

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