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СМИ назвали претендентов на наследство Романа Виктюка
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

СМИ назвали претендентов на наследство Романа Виктюка

Юлия Захарова

Общество

Театральный режиссер Роман Виктюк после смерти оставил солидное наследство. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника, у режиссера осталась квартира на Тверской улице в Москве, ее площадь составляет 66 квадратных метров. Кадастровая стоимость равна примерно 25 миллионам рублей, однако на рынке жилья она может вырасти в полтора раза.

Из наследников у Виктюка есть внучатые племянник и племянница, их мать, которые живут во Львове. Они нередко приезжали к режиссеру в столицу и даже взяли его фамилию.

Напомним, что Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Прощание с театральным режиссером состоится 20 ноября.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

Читайте также: Тело Романа Виктюка отправят во Львов на следующий день после прощания

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