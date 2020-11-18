Тело Романа Виктюка отправят во Львов на следующий день после прощания

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тело театрального режиссера Романа Виктюка отправят во Львов, где он будет похоронен в субботу, 21 ноября. Об этом в среду 18 ноября, рассказала пресс-атташе Театра Виктюка.

Она не уточнила, каким образом будет происходить транспортировка, сообщает ТАСС.

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Прощание с театральным режиссером состоится 20 ноября.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

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