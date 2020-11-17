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Стала известна причина смерти режиссера Романа Виктюка
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Стала известна причина смерти режиссера Романа Виктюка

Юлия Захарова

Общество

Режиссер Роман Виктюк скончался из-за тромбоэмболии (закупоривания сосуда тромбом — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 17 ноября, рассказала пресс-атташе Театра Виктюка.

— Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, — тромбоэмболия, — приводит ее сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что Виктюк скончался в больнице. Туда его госпитализировали с коронавирусом.

Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Прощание с театральным режиссером пройдет в Москве, дата уточняется. Похоронят же Виктюка, скорее всего, на его родине — во Львове.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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