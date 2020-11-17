Спектакль «Танго» покажут в Театре Виктюка в память о режиссере

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Спектакль «Танго» пройдет в Театре Романа Виктюка в память о режиссере. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказали в пресс-службе театра.

— Сегодня спектакль «Танго» состоится. В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще, — отмечается в публикации театра в Instagram.

Коллектив также выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя. Виктюка назвали талантливым деятелем искусства, который многим запомнился своей работой.

— От нас ушел наш Мастер — великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только свет, любовь, творчество, смыслы, — говорится в сообщении.

Представители театра подчеркнули, что глубоко скорбят о смерти режиссера вместе с его родными, друзьями и зрителями.

Ранее стало известно, что Виктюк скончался в больнице. Туда его госпитализировали с коронавирусом.

Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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