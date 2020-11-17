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«Огнедышащий характер»: режиссер Валентин Гнеушев прокомментировал смерть Романа Виктюка
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Огнедышащий характер»: режиссер Валентин Гнеушев прокомментировал смерть Романа Виктюка

Олег Сыров

Евгения Звощик

Культура

Режиссер и заслуженный деятель искусств РФ Валентин Гнеушев прокомментировал уход из жизни выдающегося режиссера Романа Виктюка, с которым был знаком еще с 1974 года.

По его словам, Виктюк был уникальным человеком с сложной судьбой и эксцентричным характером, который смог достичь больших высот еще в советском театре, в сложное время.

— Он – автор интересных постановок — «Муж и жена снимут комнату», «Продавец дождя», «Татуированная роза» и массы других вещей…Он был мастер, не полагающий рук. Он очень много работал, — рассказал Гнеушев в комментарии «Вечерней Москве».

Он также пояснил, что Виктюка любили актрисы, причем даже такие известные, как Маргарита Терехова.

— Он был мощнейшей машиной провокации таланта актеров. Я с ним много работал. У меня другая специфика и абсолютно другое мировоззрение, но работали мы дружно, — поделился Гнеушев.

По его словам, Виктюк был уникально-большим художником, но многого не сделал.

— У нег был огнедышащий характер и беспокойное сердце, — резюмировал режиссер.

Напомним, о смерти Романа Виктюка сообщили в его театре во вторник, 17 ноября. Народному артисту России и Украины было 84 года.

В конце октября Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Тогда инфекцией заболела половина труппы, в связи с чем театр пришлось на некоторое время закрыть на карантин.

СПРАВКА «ВМ»

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

смертьсоболезнованияРоман Виктюк
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