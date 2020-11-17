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Прощание с Романом Виктюком состоится в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прощание с Романом Виктюком состоится в Москве

Кирилл Николаев

Общество

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком пройдет в Москве. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказала пресс-секретарь Театра Романа Виктюка Ольга Ильина.

По ее словам, дата прощания уточняется. Похороны театрального режиссера, скорее всего, пройдут на его родине — во Львове, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Театральный режиссер имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств. Он является основателем и художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

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