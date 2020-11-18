Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Стромынка, 6 Карта всех событий

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября в московском Театре Романа Виктюка. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе театра.

Церемония прощания с режиссером пройдет с 11:00 до 15:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Похороны режиссера, скорее всего, состоятся на его родине — во Львове.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

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