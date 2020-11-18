Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября в Москве

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, улица Стромынка, 6 Карта всех событий

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября в московском Театре Романа Виктюка. Об этом в среду, 18 ноября, рассказали в пресс-службе театра.

Церемония прощания с режиссером пройдет с 11:00 до 15:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Похороны режиссера, скорее всего, состоятся на его родине — во Львове.

Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имеет звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.

Читайте также: Стала известна причина смерти режиссера Романа Виктюка

церемония прощанияРоман ВиктюкМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте