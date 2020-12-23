Керамика как универсальное искусство

«Девушка в венке» Михаила Врубеля / Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Выставка художественной керамики XX — начала XXI века открылась 23 декабря в Хлебном зале музея-заповедника «Царицыно» в режиме онлайн. На ней представлено более 150 предметов из российских музеев и частных коллекций.

На церемонии открытия кураторы экспозиции Татьяна Пунанс, Юлия Киселева и Виктория Петухова провели онлайн-экскурсию по выставочным залам. Среди экспонатов — работы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Михаила Врубеля, Константина Сомова и других знаменитых художников.

— Выставка рассказывает об искусстве керамики во всей ее полноте, — считает Виктория Петухова. — Его значимость оценили еще древние люди — недаром многие мифы говорят о том, что боги слепили людей из глины. Мы окружены керамикой и в повседневной жизни: от кирпичей и патронов для лампочек до произведений высокого искусства. В этом его виде возможно все: инсталляции, перформансы, сложные артобъекты на самые актуальные и серьезные темы — религии, любви, войны и одиночества.

По мнению Виктории, мы привыкли, что эти темы чаще поднимают живописцы и скульпторы. Но керамика позволяет отразить их не менее, а то и более глубоко за счет своей фактуры, объема, цвета. И, конечно, таланта художника. В основном в экспозиции представлены работы керамистов из стран бывшего СНГ и Европы.

— Есть объекты искусства, где, например, керамические страницы документов плавают в воде, — говорит Виктория Петухова. — И полупрозрачный листок из фарфора на просвет не толще листа бумаги. Есть керамика уличная — фигуры, на которых можно сидеть, и объекты выше человеческого роста.

Выставка продлится до 27 июня 2021 года. Организаторы надеются, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, все желающие смогут увидеть ее офлайн.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ

Вестоницкая Венера — древняя статуэтка из обожженной глины была создана в 29–25 тысячелетии до н.э. Горшки из пещеры Сяньжэньдон в Китайской Народной Республике датируются 2 0–19 тысячелетиями до н.э.

Самая древняя керамическая посуда, найденная на территории, которая сейчас относится к России, была создана 12–16 тысяч лет назад.

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