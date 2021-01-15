«Это личная трагедия»: коллега рассказал о главном достижении Грачевского

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

14 января от коронавируса скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. «Вечерняя Москва» поговорила с актером Валентином Смирнитским, поделившимся своими воспоминаниями о великом режиссере.

Смирнитский увидел большую заслугу Грачевского в открытии новых талантов — множество актеров, популярных сегодня, начинали свой творческий путь именно в «Ералаше» и стали известны благодаря ему.

— С Грачевским я работал много лет. Это был замечательный человек, с которым нас связывали приятельские отношения, потому для меня это личная трагедия. Я много работал с ним на киностудии «Ералаш», кроме того у нас с ним были и другие проекты. К сожалению, жизнь его завершилась трагически. Главным его достижением считаю то, что он до последнего пытался сохранить это направление детского кино, хотя бы в рамках киножурнала «Ералаш». Детское кино ведь у нас было убито в свое время и так до сих пор и не восстановилось окончательно. Но Грачевский в этом смысле был уникален, замечательны его усилия в сохранении этого направления, — подчеркнул Смирнитский.

Напомним, Грачевский умер около 22 часов в четверг, 14 января, в одном из городских медучреждений. Ранее Грачевского доставили в столичную больницу № 52 с COVID-19. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства». Работал токарем, затем техником-конструктором на заводе Королева. После службы в армии устроился на Киностудию имени Горького грузчиком. Позже Грачевский работал администратором на фильмах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал новую — «Ералаш».

C 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

Читайте также: «Волшебник, подаривший детство»: Любимова выразила соболезнования близким Грачевского