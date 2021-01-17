Сергей Есенин как поэтическая тайна минувшего века

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Осенью прошлого года поклонники творчества Сергея Есенина отметили 125-летие со дня его рождения, а в декабре вспоминали поэта в связи с другой датой, горькой — его не стало 95 лет назад. Так или иначе, минувший год и правда был есенинским...

Из всех признанных классиков Сергей Александрович прожил куда меньше даже рокового для гениев срока — сорокалетия. Ему было всего тридцать, когда в ленинградскую гостиницу «Интурист», известную прежде как «Англетер», были вызваны врачи и милиция — поэт был обнаружен в номере мертвым. Официальное заключение гласило, что он ушел из жизни добровольно, но поползли слухи — слишком много нарушений в протоколе и странностей вокруг этой смерти, ибо «ничто не предвещало». Не утихают эти разговоры и сейчас. Но самое удивительное, что не только смерть, но и жизнь поэта по сути представляет собой загадку, несмотря на его публичность.

Уже в детских стихах деревенского мальчика Сережи Есенина проглядывает необычная, какая-то очень взрослая легкость строки, метафоричность, свойственная перу возрастному, тонкий лиризм.

Есенин, безусловно, был« самородком»: так говорят, когда объективные факты не могут объяснить уровень «продукта», который выходит из-под пера или кисти юного дарования. Так было и с Есениным. Он увидел большой город в 17 лет, приехав из Константинова, полной глуши, в Москву к отцу.

Скорость ассимиляции его в городских условиях поражает: он очень быстро приобрел светский лоск, став модником, после легендарной встречи с Блоком, ради которой поехал в Петроград, завязал обширные знакомства в литературных кругах и, что важно, был там принят, и уже в двадцать один год издал «Радуницу» — первый сборник стихов, сделавший его известным. Удивительная простота его языка поражала и восхищала. В отличие от многих коллег-поэтов, Есенин не жонглировал красивыми или многоумными словами, но был образен, несмотря на абсолютную прозрачность его языка. Тонкий лирик, проникновенный стихотворец-пейзажист и автор любовной, городской и даже социальной лирики, он занял в плеяде поэтов-современников особое место, после его ухода не занятое никем, хотя попытки «писать под Есенина» делали многие. Но самое неприятное и горькое — что наше восприятие поэта и ныне однобоко. В представлении большинства Есенин — певец русской природы и деревни, любовный лирик, гуляка и бражник, но и только.

Так нам объясняли в школе, почти так же учили в институтах. Увы, исторические поэмы и философия Есенина, его размышления о бытии, религии, жизни и смерти долгие годы оставались как бы за скобками, за неизменной березкой за плечом. Хотя это объяснимо. На первых порах принявший революцию 1917 года «на ура» поэт был нужен в советские времена только в таком контексте. Даже то, что он очень быстро увидел минусы нового строя и позволял себе его критиковать, осталось «за бортом». Словом —итог: Есенина выхолостили, поставив на пьедестал лишь прекрасную, но не основополагающую составляющую его творчества.

За тридцать лет Есенин прожил куда больше, чем три десятка лет. Скорее всего, он все же сам принял роковое решение об уходе из жизни: метания творческой натуры в совокупности с разгульным образом жизни износили тонкую материю его души. И он стоит того, чтобы наконец познакомиться с ним по-настоящему и открыть его для себя. Как? Откройте есенинский томик и начните читать, но не только то, что читали прежде. Будете поражены.

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