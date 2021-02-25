Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дети нарисуют метро будущего
Фото: Дептранс Москвы

Дети нарисуют метро будущего

Василиса Чернявская 

Культура

К 90-летию Мосметростроя дети из архитектурной студии нарисуют подземку будущего.

Создать удобное, функциональное и по-современному красивое метро может помочь именно подрастающее поколение, решили в Мосметрострое и к 90-летию компании запустили проект «Дети рисуют метро будущего». Организаторы верят, что успех проекту обеспечат талант его участников, их честность и личный опыт поездок в подземке.

— Мосметрострой — крупнейшая строительная компания с почти вековой историей, пристально следит за развитием технологий и смело использует современные системы. Особое внимание мы уделяем свежим идеям, поэтому с радостью доверили разработку концепций будущих станций детям, — отмечает генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. — Дети станут пользоваться тем метро, к созданию которого сейчас приложат свои умения, а главное — фантазию.

Задача участников — воплотить свои представления о том, как должны выглядеть павильоны и вестибюли, попутно решить функциональные проблемы метро и дать станциям звучные имена.

Лучшие работы войдут в подарочный альбом «Дети рисуют метро будущего».

— Cейчас более 500 детей в возрасте от 4 до 17 лет занимаются разработкой различных проектов. Надеемся, что результат будет достойным подарком к юбилею Мосметростроя, — подчеркнула генеральный директор студии Инна Салихова.

Читайте также: Всероссийские открытые соревнования «Динамовская лыжня – 2021» пройдут в Красногорске

детские рисункидетиМетро
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте