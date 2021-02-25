Дети нарисуют метро будущего

Фото: Дептранс Москвы

К 90-летию Мосметростроя дети из архитектурной студии нарисуют подземку будущего.

Создать удобное, функциональное и по-современному красивое метро может помочь именно подрастающее поколение, решили в Мосметрострое и к 90-летию компании запустили проект «Дети рисуют метро будущего». Организаторы верят, что успех проекту обеспечат талант его участников, их честность и личный опыт поездок в подземке.

— Мосметрострой — крупнейшая строительная компания с почти вековой историей, пристально следит за развитием технологий и смело использует современные системы. Особое внимание мы уделяем свежим идеям, поэтому с радостью доверили разработку концепций будущих станций детям, — отмечает генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. — Дети станут пользоваться тем метро, к созданию которого сейчас приложат свои умения, а главное — фантазию.

Задача участников — воплотить свои представления о том, как должны выглядеть павильоны и вестибюли, попутно решить функциональные проблемы метро и дать станциям звучные имена.

Лучшие работы войдут в подарочный альбом «Дети рисуют метро будущего».

— Cейчас более 500 детей в возрасте от 4 до 17 лет занимаются разработкой различных проектов. Надеемся, что результат будет достойным подарком к юбилею Мосметростроя, — подчеркнула генеральный директор студии Инна Салихова.

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