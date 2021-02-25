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Герои Достоевского ожили на рисунках художника
Сотрудник выставочного отдела Музея А. С. Пушкина Наталья Климова участвует в монтаже экспозиции / Фото: Игорь Генералов /Вечерняя Москва

Герои Достоевского ожили на рисунках художника

Ольга Кузьмина  

Культура

26 февраля в Государственном музее А. С. Пушкина открывается выставка «Пушкин и Достоевский», на которой представлены иллюстрации Бориса Непомнящего к роману «Братья Карамазовы».

Накануне открытия выставки мы отправились в музей, чтобы первыми оценить экспозицию и насладиться чудесными рисунками известного мастера: народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Борис Непомнящий известен как иллюстратор Николая Гоголя и Федора Достоевского и автор множества изумительных офортов.

В зале, как водится перед открытием, суетливо: экспозиция собирается на наших глазах. Рассматривать работы можно до бесконечности, тщетно пытаясь разгадать загадку мастерства художника: как может соединение карандашных линий создавать абсолютно живой взгляд...

Выбор места для экспозиции очевиден. Всю жизнь находившийся под влиянием Пушкина, Федор Достоевский предельно точно сформулировал его значение для потомков и страны в знаменитой речи, произнесенной на открытии памятника поэту — последней своей публичной речи, воспринимаемой как некое духовное завещание. В момент гибели поэта он был еще подростком, и эта утрата была прочувствована им со всей остротой юношества. Он обращался к Пушкину всю жизнь, и, приехав в Петербург, первой своей задачей Федор Михайлович поставил посещение квартиры поэта на Мойке и места дуэли на Черной речке.

Вот и мы постигаем мир Пушкина уже не первый век, равно как и продолжаем открывать для себя Достоевского.

Каждый шаг на этом пути — это и открытие самих себя, своего понимания не только литературы, но и собственного места в мире. В год 200-летия Достоевского задуматься об этом — самое время.

Рисунки Непомнящего удивительны по легкости и глубине «паутинного» изображения, создающего впечатление объема и продолженного движения: изображенные мастером герои не статичны, они замерли лишь на миг, их глаза полны чувств — отчаяния и лукавства, размышлений о судьбах мира и предназначении, как, скажем, у Алеши Карамазова — одного из сложнейших героев Достоевского, истинной роли которого он так и не открыл, не успев написать второй том романа. После знакомства с офортами Бориса Львовича Непомнящего зрители невольно приближаются к пониманию замысла гения Достоевского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Непомнящий, член-корреспондент Российской академии художеств:

— Достоевским я «заболел» еще в 1978 году, когда читал «Братьев Карамазовых» и «Архипелаг ГУЛАГ» и понял для себя, что Солженицын все же эссеист, а Достоевский — гениальный писатель. Работа над циклом не завершена: будет еще 40 рисунков. Сейчас тружусь над рисунками к повести «Село Степанчиково и его обитатели», планирую в этом году сдать работы к «Запискам из Мертвого дома» и «Петербургским повестям» Николая Гоголя.

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